ガールズユニット・月刊PAM、水着姿でペアグラビア！最新デジタル写真集が26日リリース | RBB TODAY

26日、オルタナティブガールズユニット・月刊PAMのデジタル限定写真集『NEXT ISSUE』（ワニブックス）が配信される。
月刊PAMは宇都宮未来と船井美玖による2人組ユニット。元ザ・コインロッカーズのメンバーとして活動後、2人が再集結し結成された。ZINE（自主制作誌）の発行やデジタルコンテンツの配信など、音楽の枠に留まらないクリエイティブな活動を展開中だ。
同作は、2人が持つ独特な空気感をそのまま収めた一冊となっている。ふとした瞬間の表情や2人の間に流れる時間を切り取った、映画のワンシーンのようなグラビア。ユニットの世界観を表現した作品となっている。
