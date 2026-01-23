 ガールズユニット・月刊PAM、水着姿でペアグラビア！最新デジタル写真集が26日リリース | RBB TODAY
※本サイトはアフィリエイト広告を利用しています
注目の話題
ホーム エンタメ グラビア 記事

ガールズユニット・月刊PAM、水着姿でペアグラビア！最新デジタル写真集が26日リリース

エンタメ グラビア
注目記事
月刊PAM・デジタル写真集『NEXT ISSUE』撮影:HIROKAZU（C）ワニブックス
  • 月刊PAM・デジタル写真集『NEXT ISSUE』撮影:HIROKAZU（C）ワニブックス
  • 表紙／月刊PAM・デジタル写真集『NEXT ISSUE』撮影:HIROKAZU（C）ワニブックス
  • 月刊PAM・デジタル写真集『NEXT ISSUE』撮影:HIROKAZU（C）ワニブックス
  • 月刊PAM・デジタル写真集『NEXT ISSUE』撮影:HIROKAZU（C）ワニブックス

　26日、オルタナティブガールズユニット・月刊PAMのデジタル限定写真集『NEXT ISSUE』（ワニブックス）が配信される。

表紙／月刊PAM・デジタル写真集『NEXT ISSUE』撮影:HIROKAZU（C）ワニブックス

　月刊PAMは宇都宮未来と船井美玖による2人組ユニット。元ザ・コインロッカーズのメンバーとして活動後、2人が再集結し結成された。ZINE（自主制作誌）の発行やデジタルコンテンツの配信など、音楽の枠に留まらないクリエイティブな活動を展開中だ。

月刊PAM・デジタル写真集『NEXT ISSUE』撮影:HIROKAZU（C）ワニブックス
月刊PAM・デジタル写真集『NEXT ISSUE』撮影:HIROKAZU（C）ワニブックス

　同作は、2人が持つ独特な空気感をそのまま収めた一冊となっている。ふとした瞬間の表情や2人の間に流れる時間を切り取った、映画のワンシーンのようなグラビア。ユニットの世界観を表現した作品となっている。


僕が見たかった青空・金澤亜美、自身初のチューブトップビキニに挑戦！1st写真集先行カット公開 | RBB TODAY
画像
金澤亜美の初写真集からチューブトップビキニ姿と台湾の風土、お菓子を楽しむ様子が公開された
https://www.rbbtoday.com/article/2026/01/21/242670.html続きを読む »

都丸紗也華＆亜華梨、姉妹でランジェリー密着ショット！写真集『とまる to とまる』表紙公開 | RBB TODAY
画像
都丸紗也華と妹・亜華梨の初姉妹写真集「とまる to とまる」が1月28日に発売。姉妹の自然な姿や関係性を描いた魅力的な一冊。
https://www.rbbtoday.com/article/2026/01/21/242619.html続きを読む »

【デジタル限定】月刊PAM写真集「EARLY SUMMER VACATION」 (週プレ PHOTO BOOK)
￥1,100
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場

What the PAM?
￥250
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場
《アルファ村上》

Amazon売れ筋ランキング

>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
【注目の記事】[PR]

関連ニュース

特集

グラビア

トップトピックス

エンタメトピックス

ピックアップ

page top