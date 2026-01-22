日向坂46・大野愛実 、NHK連続ドラマ「ラジオスター」に出演決定！ | RBB TODAY

22日、2026年春から放送予定の連続ドラマ『ラジオスター』（NHK総合）の新たな出演者が発表された。

柊カエデ役／福地桃子（C）NHK

同作は、石川県・能登を舞台に、地震と豪雨で傷ついた町を明るくしようと奮闘する小さなラジオ局の物語。福地桃子演じる主人公・柊カナデと共にラジオパーソナリティーとして活動するメンバーや、能登で力強く暮らす人々を描く。今回発表されたキャストは、渋川清彦、甲斐翔真、大八木凱斗、風間俊介、大野愛実（日向坂46）、近藤芳正、田村ツトムの7名。

中でも注目を集めているのは、アイドルグループ・日向坂46の大野愛実だ。2025年3月に5期生として加入し、2026年1月発売のシングルでは初選抜にしてセンターを務める大野は、同作がテレビドラマ初出演となる。

大野が演じるのは、風間俊介演じる料理人・小野政博と、常盤貴子演じる小野さくらの娘「小野まな」役。祖母のいる大阪への転校経験があり、高校からは再び大阪へ行きたいと考えている中学2年生という役どころだ。

出演にあたり大野は、「この度、小野まな役を務めさせていただくことになりました、大野愛実です。想いを言葉にすることはできても、それを相手に届けることは決して簡単で はありません。それでも、伝えたいと願う気持ちや誰かを想う心があるから こそ、人は前に進めるのだと思います。どんな環境にいても『守りたいもの』 と必死に向き合う登場人物たちに、私自身たくさんの元気をもらっていま す。今作がドラマ初出演ということで緊張もありましたが、新たな一歩を踏み 出す気持ちを、私の演じるまなと分かち合いながら成長できた時間でした。まなが一生懸命に想いを紡ぐ姿を、丁寧に、誠実に演じていきます。」と意気込みを語っている。

伊丹純也役／近藤芳正（C）NHK

海野リクト役／甲斐翔真（C）NHK

松本功介役／甲本雅裕（C）NHK

小野政博役／風間俊介（C）NHK

また、その他のキャストも実力派が揃う。町の消防士でラジオに参加する西川誠役に渋川清彦。実家の銭湯を手伝う海野リクト役に甲斐翔真。リクトの同級生でお調子者の多田豊役に大八木凱斗。有名フレンチレストランのシェフ・伊丹純也役に近藤芳正。町で唯一の医師・中野修二役に田村ツトムが決定している。

西川誠役／渋川清彦（C）NHK

小野さくら役／常盤貴子（C）NHK

多田豊役／大八木凱斗（C）NHK

中野修二役／田村ツトム（C）NHK

この発表にSNS上では「まだ芸能活動1年も経ってないのにこれは本当に凄いこと！マジで快挙だ！」「普通にすごいニュースが！笑」「快進撃がハンパねぇな」「まなみん体と心に気をつけて頑張ってな！！」などの声が寄せられている。