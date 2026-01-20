戸田恵梨香主演Netflixドラマ『地獄に堕ちるわよ』4月27日配信決定！初予告映像＆追加キャストも公開 | RBB TODAY

戸田恵梨香主演のNetflixシリーズ『地獄に堕ちるわよ』が4月27日より配信される。

同作は、独自の「六星占術」や、「大殺界」「地獄に堕ちるわよ！」といった言葉で一世を風靡した占い師・細木数子さんの人生を描くドラマ作品だ 。17歳から66歳までの細木数子さんを演じるのは戸田恵梨香。貧しさから抜け出すために夜の街で働き始め、若くして「銀座の女王」と呼ばれたのち、占い師としてメディアを席巻していく姿や、その裏にある孤独を演じる。

物語は、戦後復興期の新橋、銀座、赤坂の賑わいから、バブル経済期に至る昭和から平成の60年間にわたる時代背景とともに展開される。マスコミ業界の内幕や、霊感商法、裏社会とのつながりといった黒い噂など、華やかな成功の陰にあった側面も映像化される。

監督は、映画『脳男』『去年の冬、きみと別れ』の瀧本智行と、「ガンニバル」シーズン2の大庭功睦が務める。瀧本監督は戸田の演技について、「稀代のトリックスターがどうして生まれたのか、彼女の芝居を通して発見することができた」とコメントしている。

細木さんの自伝小説の執筆を依頼され、細木さんの「真実と嘘」に直面する作家・魚澄美乃里役には、NHK連続テレビ小説『虎に翼』に出演した伊藤沙莉が演じる 。細木さんの手練手管に翻弄されながらも、その裏の顔に対峙していくシングルマザーの美乃里と、昭和を生き抜いた細木さんという二人の女性の対決が描かれる。

Netflixシリーズ『地獄に堕ちるわよ』キャスト組み写真

共演キャストには、細木さんの人生に関わる男性たちとして、生田斗真、奥野瑛太、田村健太郎、中島歩、細川岳、高橋和也、杉本哲太、石橋蓮司らが名を連ねる。また、昭和の歌手・島倉千代子役を三浦透子が演じるほか、富田靖子、余貴美子、中村優子、市川実和子らが出演する。

あわせて、同作初映像となるティーザー予告も公開された。映像では、「日本で一番有名な占い師」「現代の預言者」「女帝」「詐欺師」といった言葉とともに、テレビ局を闊歩する姿や、高額な墓石カタログを広げる様子などが映し出される。劇中音楽は、NHK大河ドラマ『どうする家康』などを手掛けた稲本響が担当している。

※Netflixシリーズ『地獄に堕ちるわよ』：ティザー予告映像