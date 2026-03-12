 朝ドラ『ばけばけ』主演・髙石あかりらメインキャスト陣によるスペシャルトーク放送決定！佐野史郎ら7名も追加出演 | RBB TODAY
朝ドラ『ばけばけ』主演・髙石あかりらメインキャスト陣によるスペシャルトーク放送決定！佐野史郎ら7名も追加出演

　連続テレビ小説『ばけばけ』（NHK総合）のメインキャストが集結するイベント「『ばけばけ』スペシャルトーク」の放送が決定した。同イベントは16日に大阪と松江で開催され 、その模様が20日午後6時5分から6時34分まで、総合テレビにて全国放送される。

　また、21日午前8時15分から9時00分には、関西地域および中国地域向けに45分の拡大版が総合テレビで放送される。

　番組内では、ヒロインの髙石あかりやトミー・バストウをはじめとしたメインキャスト陣が一堂に会する。同作への深い思いを語り尽くし、最終回に向けた見どころをたっぷりと紹介する予定だ。

　さらに、大阪会場（BKホール）のイベントには、髙石あかりとトミー・バストウに加え 、寛一郎、さとうほなみ、濱正悟、前原瑞樹、野内まる、池谷のぶえ、佐野史郎の7名が追加出演することが発表された。松江会場のイベントには北川景子と板垣李光人が出演する。

《アルファ村上》

