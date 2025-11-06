髙石あかり、1st写真集が重版決定！幻想的なアザーカットも公開 | RBB TODAY

6日、東京ニュース通信社は2024年2月16日に発売した髙石あかりファースト写真集『幻灯』の重版を決定した。
現在放送中のNHK連続テレビ小説『ばけばけ』でヒロイン・松野トキ役として注目を集めている髙石。俳優としての確かな存在感はもちろん、ファッション誌や広告など、幅広いフィールドで活躍の場を広げている。
写真集の重版を受けて、写真集には掲載しきれなかったアザーカットを特別公開する。“幻”をテーマに撮影を行った同作は、台湾の台南・高雄エリアロケを敢行。その撮影期間中にしか設置されていなかったという、まさに“幻”のようなメリーゴーランドでのカットのほか、大きな金魚に驚いている瞬間など、3泊4日のロケで垣間見れた髙石の様々な表情が収められている。
重版分は、11月下旬より順次全国の書店にて販売開始を予定している。
