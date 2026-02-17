 南琴奈、白肌＆端正な顔立ち際立つ最新グラビア披露！ | RBB TODAY
※本サイトはアフィリエイト広告を利用しています
注目の話題
ホーム エンタメ その他 記事

南琴奈、白肌＆端正な顔立ち際立つ最新グラビア披露！

エンタメ その他
注目記事
南琴奈(C)光文社/週刊FLASH 写真◎細居幸次郎
  • 南琴奈(C)光文社/週刊FLASH 写真◎細居幸次郎
  • 南琴奈(C)光文社/週刊FLASH 写真◎細居幸次郎

　17日発売の『FLASH』（光文社）に、主演映画『夜勤事件』の公開を目前に控えている女優・南琴奈が登場した。

　誌面では、透き通るような白い肌と端正な顔立ちが際立つ、撮りおろしグラビアを披露している。今回公開されたカットでは、ピンクのトップスをまとい、儚げな表情で振り返る姿が印象的だ。

　南は埼玉県出身の19歳。2023年、Netflixシリーズ『舞妓さんちのまかないさん』でデビューを果たし、以降、映画やドラマで着実にキャリアを重ねている。待機作には、主演映画『夜勤事件 The Convenience Store』（2月20日公開）や、『90メートル』（3月27日公開）が控えている。なお、FLASHデジタル写真集『Being Myself』も「kokode digital（ココデジ）」および各電子書店にて発売中。

南琴奈(C)光文社/週刊FLASH 写真◎細居幸次郎

注目の18歳！ 女優・南琴奈の素顔を街ブラ撮影 | RBB TODAY
画像
化粧品メーカーやアパレルブランドの広告、有名アーティストのMVに出演する女優・南琴奈。1日発売の『週刊FLASH』最新号（光文社）に登場し、18歳の素顔に迫ったグラビアを披露している。
https://www.rbbtoday.com/article/2024/10/01/223453.html続きを読む »

注目の15歳、女優・南琴奈が初の写真集発売！ | RBB TODAY
画像
女優でモデル・南琴奈のファースト写真集『Kotona Minami x Ittetsu Matsuoka（仮題）』（PICK UP PRESS）が来年1月下旬に発売されることが決定した。
https://www.rbbtoday.com/article/2021/11/26/194057.html続きを読む »

FLASHデジタル写真集　南琴奈　Being Myself
￥1,320
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場
南琴奈ファースト写真集 ITTETSU MATSUOKA × KOTONA MINAMI
￥3,267
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場
《アルファ村上》

Amazon売れ筋ランキング

>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
【注目の記事】[PR]

関連ニュース

特集

トップトピックス

エンタメトピックス

ピックアップ

page top