南琴奈、白肌＆端正な顔立ち際立つ最新グラビア披露！ | RBB TODAY

17日発売の『FLASH』（光文社）に、主演映画『夜勤事件』の公開を目前に控えている女優・南琴奈が登場した。
誌面では、透き通るような白い肌と端正な顔立ちが際立つ、撮りおろしグラビアを披露している。今回公開されたカットでは、ピンクのトップスをまとい、儚げな表情で振り返る姿が印象的だ。
南は埼玉県出身の19歳。2023年、Netflixシリーズ『舞妓さんちのまかないさん』でデビューを果たし、以降、映画やドラマで着実にキャリアを重ねている。待機作には、主演映画『夜勤事件 The Convenience Store』（2月20日公開）や、『90メートル』（3月27日公開）が控えている。なお、FLASHデジタル写真集『Being Myself』も「kokode digital（ココデジ）」および各電子書店にて発売中。
