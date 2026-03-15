反則級の可愛さに悶絶！韓国人気チア、イ・ジュヒがシーズン終了を報告　猫耳＆赤リボン姿に注目 | RBB TODAY

韓国チア界きっての“キュート派エース”として絶大な人気を誇るイ・ジュヒが、今シーズンの活動を終えた心境を語った。

3月13日、イ・ジュヒは「25-26 大田正官庄レッドスパークスと共にできて幸せでした♡皆さんお疲れ様でした。次は必ずまた会いましょう」という温かいコメントと共に、数枚の写真を投稿した。

【写真】反則級に可愛いイ・ジュヒ

公開された写真の中の彼女は、所属するバレーボールチーム「大田正官庄レッドスパークス」のユニフォームに身を包んでいる。特にファンの目を引いたのは、その愛くるしいスタイリングだ。髪に赤いリボンをあしらったスタイルや、キュートな猫耳カチューシャを付けた姿を披露。カメラを見つめる潤んだ瞳と、透き通るような美肌が相まって、まるでアイドルのような輝きを放っている。

また、ユニフォームからスラリと伸びる健康的な腕のラインや、タイトなショートパンツ姿で見せた抜群のプロポーションも健在。可愛らしさとセクシーさが同居した彼女ならではの魅力が全開となっている。

この投稿に対し、ファンからは「今シーズンも最高に可愛かった！」「ジュヒちゃんのおかげで応援が楽しかった」「猫耳姿は反則レベル。可愛すぎて心臓が持たない」といった絶賛の声が殺到。シーズン終了を惜しみつつも、彼女の労をねぎらうコメントが溢れている。

イ・ジュヒは1993年8月20日生まれの32歳。2017年秋に韓国男子プロバスケKBLの仁川（インチョン）電子ランドエレファンツのチアとしてデビューした。現在は大田正官庄レッドスパークスなどをはじめ、複数のプロスポーツチームで活動している。

（写真＝イ・ジュヒInstagram）

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