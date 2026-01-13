元AKB48・横山結衣あらため「相馬結衣」、5年ぶりの写真集発売が決定！「今の相馬の姿」を詰め込んだ一冊に | RBB TODAY

元AKB48の相馬結衣（旧名：横山結衣）の5年ぶりとなる写真集（玄光社）が3月17日に発売される。

相馬結衣写真集©HIROKAZU/玄光社

相馬は2021年11月にAKB48を卒業後、舞台を中心に俳優として活動。2025年には舞台「アサルトリリィ」-眞説・御台場迎撃戦-で天野天葉役、“Pretty Guardian Sailor Moon” The Super Liveでセーラームーン／月野うさぎ役として主演を務めた。2025年12月22日には、祖父母の姓にちなみ、横山結衣から相馬結衣へ改名したことを発表している。

2026年には舞台『刀剣乱舞』禺伝 矛盾源氏物語～再演～で葵上役、舞台「ガチアクタ」でアモ役での出演も予定されており、写真集は現在の相馬の姿を収めた一冊となる。発売にあたり相馬は、「5年ぶりとなる写真集を発売させていただくことになりました。今の私だからこそ表現できた表情や空気感を大切に詰め込みました。ぜひ手に取っていただけたら嬉しいです！」とコメントしている。