 元AKB48・横山結衣あらため「相馬結衣」、5年ぶりの写真集発売が決定！「今の相馬の姿」を詰め込んだ一冊に | RBB TODAY
※本サイトはアフィリエイト広告を利用しています
注目の話題
ホーム エンタメ その他 記事

元AKB48・横山結衣あらため「相馬結衣」、5年ぶりの写真集発売が決定！「今の相馬の姿」を詰め込んだ一冊に

エンタメ その他
注目記事
相馬結衣写真集©HIROKAZU/玄光社
  • 相馬結衣写真集©HIROKAZU/玄光社
  • 相馬結衣写真集©HIROKAZU/玄光社

　元AKB48の相馬結衣（旧名：横山結衣）の5年ぶりとなる写真集（玄光社）が3月17日に発売される。

相馬結衣写真集©HIROKAZU/玄光社

　相馬は2021年11月にAKB48を卒業後、舞台を中心に俳優として活動。2025年には舞台「アサルトリリィ」-眞説・御台場迎撃戦-で天野天葉役、“Pretty Guardian Sailor Moon” The Super Liveでセーラームーン／月野うさぎ役として主演を務めた。2025年12月22日には、祖父母の姓にちなみ、横山結衣から相馬結衣へ改名したことを発表している。

　2026年には舞台『刀剣乱舞』禺伝 矛盾源氏物語～再演～で葵上役、舞台「ガチアクタ」でアモ役での出演も予定されており、写真集は現在の相馬の姿を収めた一冊となる。発売にあたり相馬は、「5年ぶりとなる写真集を発売させていただくことになりました。今の私だからこそ表現できた表情や空気感を大切に詰め込みました。ぜひ手に取っていただけたら嬉しいです！」とコメントしている。


元AKB48・小嶋陽菜、握手会に7年ぶりのサプライズ参加！古参ファンに“こじはる節”全開「うわ、めっちゃおじさん（笑）」 | RBB TODAY
画像
元AKB48の小嶋陽菜がサプライズで握手会に参加し、OGメンバーと再会を喜び会場を盛り上げた。
https://www.rbbtoday.com/article/2025/11/25/240012.html続きを読む »

皆藤愛子、16年ぶりの写真集を発売決定！春真っ盛りのオーストラリアで“自然体の姿”を収録 | RBB TODAY
画像
皆藤愛子が16年ぶりにオーストラリアで自然体をテーマにした写真集「grazing」を発売し、動物や大自然とふれあう姿を収めている。
https://www.rbbtoday.com/article/2025/12/25/241578.html続きを読む »

横山結衣1st写真集 未熟な光
￥2,420
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場

AKB48がヒットした５つの秘密　──ブレーク現象をマーケティング戦略から探る (角川oneテーマ21)
￥713
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場
《アルファ村上》

Amazon売れ筋ランキング

>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
【注目の記事】[PR]

関連ニュース

特集

写真集

トップトピックス

エンタメトピックス

ピックアップ

page top