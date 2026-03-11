【独自】2PMジュノが悪役を演じる『ベテラン』最新作、クランクイン延期　理由は？ | RBB TODAY

映画『ベテラン3』（仮題）のクランクインが延期となった。

3月11日、本サイト提携メディア『OSEN』の取材によると、撮影開始が延期された理由はリュ・スンワン監督のコンディション調整のためであることが判明した。

【写真】「肉体美に感服」ジュノ、“素肌スーツ”で肌見せ

複数の映画界関係者は、「当初4月に予定されていた『ベテラン3』のクランクインが延期されたのは事実だ。具体的な時期は現在調整中だが、シリーズ継続への意志は強いため、制作自体に支障はない見込み」とし、「監督の体調を考慮しての判断となった」と口をそろえた。

実際、リュ・スンワン監督は2月に最新作『ヒューミント』（原題）が公開されたばかりで、多忙なプロモーション活動などをこなしてきた。現在も同作が公開中であることから、一度休息を挟むことで『ベテラン3』に集中するための時間を確保するものとみられる。

今回で3作目となる『ベテラン』は、ファン・ジョンミン演じる熱血刑事ソ・ドチョルが主人公の人気シリーズ。2015年に公開された1作目は、1300万人以上の観客を動員した大ヒット作。2024年公開の2作目『ベテラン2（邦題：ベテラン 凶悪犯罪捜査班）』も観客動員数750万人を突破し、第3弾の制作が早々に決定していた。

（画像＝CJ CGV）『ベテラン 凶悪犯罪捜査班』

1作目はユ・アイン、2作目はチョン・ヘインが悪役を演じて話題となったが、最新作では2PMのメンバーで俳優としても活躍するイ・ジュノがその大役を担うことが決まっており、期待が高まっている。

（記事提供＝OSEN）

