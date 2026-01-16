 奈月セナ、2年連続の写真展が開催決定！芸術的でセクシーなイメージカット公開 | RBB TODAY
奈月セナ、2年連続の写真展が開催決定！芸術的でセクシーなイメージカット公開

写真展『SILLAGE （ シヤージュ）』イメージカット
　モデルの奈月セナと写真家ティム・ギャロによる写真展「SILLAGE（シヤージュ）」が、2026年2月16日から22日まで、渋谷のgallery LE DECOで開催される。

　同展は、2025年12月23日に発売された写真集『MADONNA』（イマジカインフォス）から続くストーリーとして企画されたもの。昨年開催の「LUCENT」が“月の見えない側”や時間、光の層に焦点を当てたのに対し、今回の「SILLAGE」では、その探求を自然へと広げ、木々や砂丘、川へと静かにひらいていく世界を表現する。

　会場では『MADONNA』の一部作品に加え、新たなフィルムで記録した作品群を展示。写真展は昨年に続き2年連続の開催となり、この一年で生まれた新たな視点を提示するという。オリジナルプリントの展示・販売も行われる。

　開催にあたり奈月は、「昨年に続き、今年も写真展を開催することになりました。2年連続での開催となります。変わったもの、変わらないもの。この一年で生まれた新たな視点を展示しています。ぜひ会場でご覧ください。」とコメントしている。　なお、同展では『MADONNA』の一部作品とともに、新たなフィルムで記録した作品群を展示。昨年に続き2年連続での開催となる。また、会場ではオリジナルプリントの展示と販売も行われる。


《アルファ村上》

