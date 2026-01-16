山口智子、結婚30年を迎えた夫・唐沢寿明との“理想の夫婦像”を語る！『日曜日の初耳学』 | RBB TODAY

1月18日に放送される『日曜日の初耳学』（MBS/TBS系）に女優の山口智子が出演する。

ドラマ『ロングバケーション』で最高視聴率36.7%を記録し平成の視聴率女王と呼ばれた山口智子。同番組で山口は主演ドラマ『ロングバケーション』後の空白期間や夫・唐沢寿明との関係について語る。

『日曜日の初耳学』（C）MBS



2024年10月に還暦を迎えた山口は「気力・体力が人生で一番ノリにノッている」と元気いっぱいに登場。林修にハグ攻撃し、大好きな曲『君は薔薇より美しい』に合わせて踊り出すなど、生命力にあふれる姿を見せた。

インタビューでまず語られるのは、『ロンバケ』後8年間、ドラマ・映画出演から遠ざかった真相だ。大ブームの中、山口は「本当に申し訳ございませんっていう思いしかなかった」と意外な思いを語り始めた。



その言葉の裏には、スターへの階段を駆け上がる中で感じていたコンプレックスがあった。徐々に湧きあがってきた「勉強したい、もっと世界を見たい」という熱い想いから、山口はある行動をとる。その後30年間で30カ国以上を巡ったという旅への思いを打ち明けた。

その期間を何も言わず見守り続けた夫・唐沢寿明との関係についても語る。山口がヒロインを務めた1988年の朝ドラ『純ちゃんの応援歌』（NHK総合）で出会った2人。最初の印象から、結婚30年を迎えた今感じる存在の大きさまで語った。

「真逆であることがありがたい」という言葉の意味するところとは何か。理想の夫婦像についても語る。夫婦と親しいモデルの水原希子がVTRでコメントを寄せ、夫婦のほっこりエピソードを明かした。



話題は未来のことへ。今年1月、30年所属した事務所から夫婦で独立した。「還暦を機に原点回帰しようと思い立ちまして」と独立への思いを明かすほか、自身の人生をかけたプロジェクト「LISTEN.」についても語る。

「出発前にすごくリサーチします。石橋を500回叩く人間なので」と、意外な自己分析も披露。いつもパワフルな女性の憧れ・山口智子の知られざる内面が覗ける貴重なインタビューとなる。

番組には林修、大政絢がMCとして出演。スタジオゲストとして中島健人、澤部佑、小杉竜一、赤ペン瀧川、安斉星来が登場する。