日向坂46・松田好花、坂道グループ初となる“全員曲の作詞”を担当！「涙目の太陽」22日ANNXで初オンエア | RBB TODAY

28日に発売される日向坂46の16thシングル「クリフハンガー」に収録される楽曲「涙目の太陽」が、二期生・松田好花の作詞であることが発表された。同曲は日向坂46メンバー全員での歌唱曲で、メンバーが全員曲の作詞を手掛けるのは坂道グループとしても初の試みとなる。

松田は自身のレギュラーラジオ番組、ニッポン放送「日向坂46・松田好花のオールナイトニッポンX（クロス）」にて発表した。2026年2月末でのグループ卒業を発表している松田は、ラジオ内で「卒業曲にするのではなく、日向坂46にこれから歌い継いでいってほしい曲をテーマに、私の想いも詰め込んだ曲になります。全員曲を書くという坂道グループとしても初の挑戦をさせていただくことになり、緊張感と有難みを噛み締めながら一生懸命臨ませていただきました。」と思いを語った。

日向坂46・16thシングル「クリフハンガー」通常盤

「涙目の太陽」は1月22日24時から放送のニッポン放送「日向坂46・松田好花のオールナイトニッポンX」にて初オンエアとなる。