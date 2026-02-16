乃木坂46・池田瑛紗、41stシングルで初のセンターに決定！ | RBB TODAY

4月8日に発売となる、乃木坂46・41stシングルのタイトルが「最後に階段を駆け上がったのはいつだ？」に決定した。センターは5期生・池田瑛紗が務めることが発表された。

池田はグループに在籍しながら東京藝術大学に通う異色の経歴の持ち主。2025年は初の個展「Wings:あひるの夢」を開催、TV CM「サムライマック『二兎を追ってもいいじゃないか。』」篇に起用されている。池田は初となるセンター抜擢を受け、「ずっとその背中を見せ続けてきてくれた先輩方の姿があるので、選んでいただいたからには精一杯頑張ります」と意気込みを語った。

また、2月16日に乃木坂46のYouTubeチャンネル「乃木坂配信中」の配信にて41stシングルのアンダーフォーメーションが発表になる。