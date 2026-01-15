ピョ・ウンジ、雪の北海道で大胆露出！胸元＆美脚全開のセクシーショット披露 | RBB TODAY

韓国の人気グラビアアイドル、ピョ・ウンジが13日、自身の公式インスタグラムを更新。北海道の雪景色の中で撮影したセクシーショットを公開した。

ピョ・ウンジ（写真はピョ・ウンジの公式インスタグラムから）※所属事務所に掲載許諾をもらってます

公開された写真でウンジは、長い耳が特徴的なふわふわのウサギ帽子を被り、淡いクリーム色に小花柄があしらわれたダウンジャケットを着用。可愛らしい防寒スタイルに見えるが、ジャケットの中は胸元がジッパーで開閉するピンク色のタイトなボディスーツというコーディネートだ。

降りしきる雪の中では、ジャケットの前を広げて胸の谷間や太ももを大胆に披露。寒さを感じさせない様子で、雪で作ったハートを手にキス顔を見せたり、ウサギの耳を持ち上げてポーズをとったりしている。さらに、カメラに向かって満面の笑みを浮かべるアップ写真もあり、キュートな表情とセクシーなボディラインのギャップが印象的な投稿となっている。

この投稿を見たファンからは「北海道来てたのね 嬉しい」「うん好き、、、いつも美しい」「絶対寒いはずなのに、こんな笑顔で撮影するなんて、さすがモデルだね」など、美貌を称賛する声のほか、寒さの中でも笑顔を絶やさないプロ意識を称えるコメントが寄せられている。