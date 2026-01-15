爆笑問題・太田光、大河ドラマ『べらぼう』出演の裏話！主演・横浜流星に冗談半分で「俺も出して」→本当にオファー | RBB TODAY

13日放送の『踊る！さんま御殿!!』（日本テレビ系）に、お笑いコンビ・爆笑問題の太田光が出演。2025年放送のNHK大河ドラマ『べらぼう～蔦重栄華乃夢噺～』への出演決定をめぐる裏話を明かした。

同ドラマで人相見・大当開運役を演じ、大河ドラマ初出演を果たした太田。トークの中で太田は、「去年、僕は大河ドラマに出たんですよ」と切り出し、自身の出演エピソードを回想。当時、NHKの別番組収録で同局を訪れていたところ、『べらぼう』の撮影スタジオが隣だったという。待機していたエキストラに向けて、主演の横浜流星をもじり「“横須賀”流星だろ？」「“横須賀”流星はいいな～！ 国宝も出てるし」などとボケ倒していた。

しかし、エキストラの反応が微妙なことに気づき、背後を振り返ると、そこには横浜本人が立っていた。それでも太田が「横須賀くん？」とボケを重ねると、横浜は冷静に「横浜です」と返答。さらに太田が「聞いてたの？」と尋ねると、横浜は「全部聞いてました」と明かしたという。

気まずい初対面となったものの、横浜の誠実な人柄に触れた太田は、会話の流れで「『べらぼう』やってるんだろ？ 俺も出してくれよ」と冗談半分で“逆オファー”。すると横浜は「ぜひ！」と応じた。太田は半信半疑だったが、後日、所属事務所に実際に出演オファーが届いたという。

本当に出演オファーが届き、喜んだ太田だったが、送られてきた台本には太田の名前だけでなく、相方・田中裕二の名前も記載されていた。これに太田は「俺一人で出るからカッコイイんじゃないですか！」と不満を爆発させ、スタジオは大きな笑いに包まれた。