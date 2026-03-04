米倉涼子主演『劇場版ドクターX FINAL』地上波初放送決定！ | RBB TODAY

4日、女優・米倉涼子が主演を務める映画『劇場版ドクターX FINAL』の公式Xアカウントが更新され、同作が3月19日（木）19時よりテレビ朝日系列にて地上波初放送されることが発表された。

同作は、フリーランスの天才外科医・大門未知子が権力やしがらみに屈せず患者を救う医療ドラマ『ドクターX～外科医・大門未知子～』の集大成となる劇場版。

シリーズの代名詞でもある「私、失敗しないので。」の決めゼリフで知られ、痛快な手術シーンと人間ドラマが人気を集めてきた。

同アカウントでは、「一夜限りのスペシャル放送」と題し、「大ヒットを記録した『劇場版ドクターＸ FINAL』地上波《初》放送が決定！」と報告。続けて「これが最初で最後！見逃し配信“いたしません” 一夜限りの特別な放送をお見逃しなく！」と呼びかけた。

この投稿を見たファンからは、「絶対録画します」「ワクワクと泣きそうな気持ちが入り混じってる…」「見逃し配信無し？？とても貴重！」「最後のオペ 全力で応援します！」などのコメントが寄せられている。

※米倉涼子主演『劇場版ドクターX FINAL』地上波初放送の告知投稿（同作公式Xより）