 映画『教場 Reunion／Requiem』出演女優・松永有紗、初の卓上カレンダー発売決定！ | RBB TODAY
※本サイトはアフィリエイト広告を利用しています
注目の話題
ホーム エンタメ その他 記事

映画『教場 Reunion／Requiem』出演女優・松永有紗、初の卓上カレンダー発売決定！

エンタメ その他
注目記事
『松永有紗 卓上Calendar 2026.04-2027.03』(C)KADOKAWA／撮影：中山雅文
  • 『松永有紗 卓上Calendar 2026.04-2027.03』(C)KADOKAWA／撮影：中山雅文
  • 『松永有紗 卓上Calendar 2026.04-2027.03』(C)KADOKAWA／撮影：中山雅文
  • 『松永有紗 卓上Calendar 2026.04-2027.03』(C)KADOKAWA／撮影：中山雅文
  • 『松永有紗 卓上Calendar 2026.04-2027.03』(C)KADOKAWA／撮影：中山雅文

　3月27日、女優・松永有紗の初となる卓上カレンダー（KADOKAWA）が発売される。これに伴い、1月13日よりAmazon、KADOKAWA公式オンラインストア「カドスト」などで予約受付がスタートした。

『松永有紗 卓上Calendar 2026.04-2027.03』(C)KADOKAWA／撮影：中山雅文

　松永は2023年6月からアクロスエンタテインメントに所属。映画『仮面ライダーギーツ ジャマト・アウェイキング』（2024年）やドラマ『ビリオン×スクール』（フジテレビ系、2024年）などに出演している。2026年は、木村拓哉主演『教場』シリーズ最新作となる映画前編『教場 Reunion』（Netflix）や、2月20日（金）劇場公開の映画後編『教場 Requiem』への出演に加え、1月期の連続ドラマやFOD配信ドラマへの出演も控えている。

『松永有紗 卓上Calendar 2026.04-2027.03』(C)KADOKAWA／撮影：中山雅文

　同作は、松永の最新の姿を撮り下ろした2026年4月始まりの卓上カレンダー。テーマは「松永有紗史上、最も松永有紗」で、写真家の中山雅文氏が3日間のロケで松永の自然な表情を切り取った。

　ロケ地は愛媛県今治市およびその周辺エリア。「しまなみ海道」でのサイクリングをはじめ、「フォレストアドベンチャー・西条」「アシックス里山スタジアム」、オーシャンビューのリゾートハウス、「タオル美術館」「のまうまハイランド」などで撮影が行われた。カレンダーには本人がセレクトした私服カットも収録。さらに、記載されたQRコードから購入者限定の撮影ビハインド動画を視聴できる仕様となっている。

『松永有紗 卓上Calendar 2026.04-2027.03』(C)KADOKAWA／撮影：中山雅文

　発売に際し松永は、「この度、カレンダーを発売させていただく事になりました！ありがとうございます。『松永有紗史上、最も松永有紗』をテーマに今治で3日間撮影をしてきました。大好きな自然に囲まれて、動物との触れ合いに、釣りに、運動に…大好きにたくさん触れて、思いっきり楽しんできました。衣装もヘアメイクも私の“好き”が詰まっていて、今治での幸せ溢れる瞬間を、カメラマンの中山さんが素敵に切り取ってくださいました。今回はお写真だけではなく、動画でも楽しんでいただけるカレンダーとなっています。カレンダーで動画!?と驚いたのですが、皆様に楽しんでいただけるものを…と、とことん考えてくださる心強いチームの皆様のおかげで、ボリューム満点のカレンダーができそうです。このような素敵な機会をいただけたことに感謝の気持ちでいっぱいです。2026年度、このカレンダーが皆様の毎日を少しでも彩ることができたら嬉しいです。そして、イベントも決定いたしました！直接お渡しできる機会をいただけて、本当に本当に嬉しいです。皆様とお会いできるのを楽しみにしています！」とコメントしている。

　Amazonおよび「カドスト」での予約購入特典として、未収録カットを使用し、松永直筆のイラストが印刷された特製プレミアムポストカード（非売品）が付属する。

　なお、4月4日には発売記念イベントとして、東京・千代田区のKADOKAWA江戸川橋オフィスにて「お渡し会」とオンラインサイン会を実施。お渡し会は12時、13時30分の2部制で、オンラインサイン会は18時開始予定。イベント参加券の販売は1月14日18時から開始される。


浜辺美波、愛犬と巡る2026年カレンダーが発売決定！25歳の今だから表現できる“大人っぽい表情”も | RBB TODAY
画像
浜辺美波のカレンダー2026-2027は犬との撮影で大人な表情や美しいスチールを収録し、全国販売される。
https://www.rbbtoday.com/article/2025/12/10/240761.html続きを読む »

【Netflix 1月ラインナップ】木村拓哉主演『教場』映画版の独占配信も！全24作品が公開へ | RBB TODAY
画像
2026年1月、Netflixでシリーズ映画やドラマ、ドキュメンタリーなど全24作品が配信され、木村拓哉主演『教場』の映画版も独占公開される。
https://www.rbbtoday.com/article/2025/12/31/241753.html続きを読む »

【Amazon.co.jp限定】松永有紗 卓上Calendar 2026.04-2027.03（特典：Amazon限定ポストカード）
￥3,630
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場

【デジタル限定】松永有紗写真集「青春の記憶」 週プレ PHOTO BOOK
￥880
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場
《アルファ村上》

Amazon売れ筋ランキング

>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
【注目の記事】[PR]

関連ニュース

特集

カレンダー

トップトピックス

エンタメトピックス

ピックアップ

page top