海外女性アーティスト“歴代最速”！ILLIT、デビュー曲『Magnetic』がオリコン累積3億回再生突破 | RBB TODAY

ILLITが、日本でまたひとつ驚異的な新記録を打ち立てた。

3月4日のオリコン発表によると、ILLITの1stミニアルバム『SUPER REAL ME』のタイトル曲『Magnetic』が、1日までに累積3億2万8972回再生された。

【写真】日本人メンバー・モカ、愛らしさMAXのロリータファッション

オリコンは「『Magnetic』は『週間ストリーミングランキング』に初登場してから101週目で3億ストリーミングを達成した。 これは同チャート内において、海外女性アーティストの中で最短期間での記録である」と説明した。

（写真＝BELIFT LAB）ILLIT

『Magnetic』は2024年3月のリリースと同時に、世界的な人気を博した。同曲は韓国国内の主要音源チャートで首位を席巻したのはもちろん、オリコン「週間ストリーミングランキング」（2024年6月17日付）において、歴代女性グループのシングル楽曲の中で最速で1億ストリーミングを達成した。特にK-POPデビュー曲として初めて、かつ最短期間で米ビルボードのメインソングチャート「Hot 100」や、英オフィシャルシングルチャート「TOP100」にランクインし、“スーパー新人”としての実力を証明した。

グローバルチャートで“ロングヒット”を記録している点も注目を集めている。 『Magnetic』は、Spotifyにて、K-POPグループのデビュー曲の中で最速で累積再生回数7億回（2025年11月時点）を突破。リリースから約2年が経過した現在でも、大衆的人気の指標とされるMelonのデイリーチャートに不動の順位でランクインし続けている。

なお、ILLITは3月14日・15日の2日間、ソウル・チケットリンクライブアリーナで、初のライブツアー「ILLIT LIVE ‘PRESS START♥’」の幕を開ける。この公演は先行販売初日に全公演完売を記録し、ILLITのチケットパワーを証明した。

（記事提供＝OSEN）

◇ILLITとは？

2023年6～9月に放送された『R U Next？』を通じて、YUNAH、MINJU、MOKA、WONHEE、IROHAで結成された、日本人メンバー2人（MOKA、IROHA）を含む多国籍5人組グループ。HYBE傘下レーベルの芸能事務所BELIFT LAB所属。自主的で積極的な意志（I WILL）と特別な何かを意味する代名詞（IT）の組み合わせで作られたグループ名には、「何にでもなれる潜在力を持つグループ」という意味が込められている。2024年3月25日、1stミニアルバム『SUPER REAL ME』をリリースしてデビュー。

■【写真】日本人メンバー・イロハ、透き通るような“白肌”にクギ付け！上目遣いにキュン

■【写真】「そんなことしないで」ミンジュ、ベッドで見せた“無防備な可愛さ”

■【写真】ILLIT・モカ、金髪ギャル化!? 別人級ビジュアルに反響「漫画から出てきた」