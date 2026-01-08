グラビア界のニューヒロイン・髙野真央、冬らしい赤マフラー＆セクシービキニ姿を披露！ | RBB TODAY

8日発売の『週刊少年チャンピオン』6号（秋田書店）で、2025年3月に芸能界デビューした髙野真央が表紙と巻頭グラビアを飾っている。
誌面では、冬らしい赤マフラーや耳当て、ニットソックスを身につけた“モコモコ”カットから、ブルーの大人っぽいワンピース水着でアンニュイな表情を見せる姿まで、多彩なシーンを披露。購入者には両面BIGポスターが付録として付くほか、限定QUOカードの応募者全員サービスも実施される。
髙野は「明けましておめでとうございます！ 今年最初の号の表紙を飾らせていただけて嬉しいです!! 冬らしく赤マフラー、耳当て、ニットの靴下を身につけてモコモコになったシーンが印象に残っています 今年も“全力真央”でいきます！」とコメントしている。
