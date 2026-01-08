 グラビア界のニューヒロイン・髙野真央、冬らしい赤マフラー＆セクシービキニ姿を披露！ | RBB TODAY
グラビア界のニューヒロイン・髙野真央、冬らしい赤マフラー＆セクシービキニ姿を披露！

『週刊少年チャンピオン』6号Ⓒ秋田書店ⒸsejuⒸ菊地泰久
　8日発売の『週刊少年チャンピオン』6号（秋田書店）で、2025年3月に芸能界デビューした髙野真央が表紙と巻頭グラビアを飾っている。

『週刊少年チャンピオン』6号Ⓒ秋田書店ⒸsejuⒸ菊地泰久

　誌面では、冬らしい赤マフラーや耳当て、ニットソックスを身につけた“モコモコ”カットから、ブルーの大人っぽいワンピース水着でアンニュイな表情を見せる姿まで、多彩なシーンを披露。購入者には両面BIGポスターが付録として付くほか、限定QUOカードの応募者全員サービスも実施される。

『週刊少年チャンピオン』6号Ⓒ秋田書店ⒸsejuⒸ菊地泰久
『週刊少年チャンピオン』6号Ⓒ秋田書店ⒸsejuⒸ菊地泰久

　髙野は「明けましておめでとうございます！ 今年最初の号の表紙を飾らせていただけて嬉しいです!! 冬らしく赤マフラー、耳当て、ニットの靴下を身につけてモコモコになったシーンが印象に残っています　今年も“全力真央”でいきます！」とコメントしている。


週刊少年チャンピオン2026年6号 [雑誌]
￥391
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場

【デジタル限定】高野真央写真集「恋の温度が1℃上がった瞬間」 (週プレ PHOTO BOOK)
￥1,650
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場
《アルファ村上》

