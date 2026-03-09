“女性版・東方神起”メンバー、“母と4歳差”の男性と順調交際！相手は23歳上の元メジャーリーガー | RBB TODAY

ガールズグループ天上智喜 The Grace出身の歌手ステファニーが、23歳年上の元メジャーリーガー、ブレイディ・アンダーソンとの交際の近況を伝える。

3月9日、韓国で放送されるKBS Joyのバラエティ番組『何でも聞いてちょうだい』（原題）には、2005年に“女性版・東方神起”としても知られる天上智喜 The Graceのメンバーとしてデビューし、優れたダンスの実力で注目を集めたステファニーが出演する。

【写真】天上智喜メンバー、27kg減の衝撃ビフォーアフター

ステファニーは、デビュー2年で大衆的な人気を博したが、負傷により4年で活動を休止した事情を打ち明ける。その後、アメリカでリハビリを経てバレエ団に入団し、現在は全国ツアーを準備している近況も伝える。

この日、23歳の年齢差で話題になった恋人ブレイディ・アンダーソンとの関係についても言及する。彼女は、「順調に付き合っている」と明かし、変わらぬ愛情をあらわにする。

また、彼女は長い活動のなかで心に残る悩みも吐露する。彼女は、「何でもできるのになぜ上手くいかなかったのかと言われることがある」として、「歯を食いしばり、命を懸けてステージを準備しているのに、『不朽の名曲』（韓国の歌対決番組）でなぜ優勝できないのかと言われると、悲しい」と告白する。

（写真＝KBS Joy）ステファニー

これに対し、MCのイ・スグンは「どこが上手くいかなかったというのか。稼ぎが少なかったのか」と冗談を言い、MCのソ・ジャンフンも「21年間活動していること自体がすごいことだ」と彼女を激励した。

なお、ステファニーは2020年、元メジャーリーガーのブレイディ・アンダーソンとの熱愛を認め、話題になった。ステファニーの母と4歳差と明かしたこともある。

彼は、1990年代にメジャーリーグのボルチモア・オリオールズを代表した外野手で、1996年に50本塁打を記録しオールスターに選出されるなど、活躍した。

■【写真】東方神起・ユンホ、天上智喜メンバーの結婚式に司会で登場の秘蔵SHOT

■【写真】14歳年下の日本人女性と結婚した韓国俳優、「キス5秒前写真」を公開

■【写真】天上智喜メンバー、“お尻の記憶喪失”を告白…どんな病気？