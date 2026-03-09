さかなクン、「おしゃれクリップ」にシルバーのかぶり物で登場！ | RBB TODAY

タレントで東京海洋大学名誉博士・客員教授のさかなクンが、8日放送の「おしゃれクリップ」（日本テレビ系）に出演。レアなシルバーのかぶり物でスタジオに登場した。

番組冒頭、さかなクンはメタリックな素材のシルバーの帽子をかぶってスタジオに登場。トレードマークであるハコフグをモチーフにした帽子の色違いで、黒のスーツに黒のシースルーインナーを合わせたコーディネートともマッチし、いつもとはひと味違う大人っぽくおしゃれな雰囲気を漂わせていた。

MCの山崎育三郎から「今日は雰囲気違いますよね」と声をかけられると、さかなクンは「いつもは青と黄色の帽子だけど、本日はシルバーでございます」とにっこり。「おしゃれクリップ用に？」と聞かれると「そうなんです！」と答えた。

さらにMCの井桁弘恵から帽子は取り替え可能なのかと質問されると、「帽子はギョ（5）タイプある」と説明。陸上用、水中用、シルバー、ブラック、そして夏用の5種類があると明かし、「夏はメッシュなんです」と紹介した。

「ギョギョッと楽しみだー」と、冒頭からエキサイティングな様子でスタジオを盛り上げていた。

