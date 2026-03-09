 KFC、オリジナルチキンがスティック状に！サクッと食感の新商品2種を11日より発売 | RBB TODAY
KFC、オリジナルチキンがスティック状に！サクッと食感の新商品2種を11日より発売

「まるかじりケンタ」290円
  • 「まるかじりケンタ」290円
  • ケンタッキー・フライド・チキンサクッとケンタ」シリーズ
  • 「カーネルクランチポテトS」290円
  • 「ポテチキセット」500円
  • 「ポテチキ2ピースパック」980円
  • 「ポテチキ4ピースパック」1,800円

　日本ケンタッキー・フライド・チキンは、スナック感覚で気軽に楽しめる新商品「サクッとケンタ」シリーズを11日から数量限定で発売する。

ケンタッキー・フライド・チキンサクッとケンタ」シリーズ

　「まるかじりケンタ」は、骨なしのモモ肉を使用し、オリジナルチキンの味わいをそのまま楽しめる商品だ。スティック状で手に取りやすく、食べやすいのが特長。味付けにはオリジナルチキンと同じカーネル秘伝の11種類のハーブ&スパイスを使用している。

　「カーネルクランチポテト」は、揚げたてならではのザクザクとした食感が特長のポテトだ。手軽に満足感のある食べごたえが楽しめる。

「カーネルクランチポテトS」290円

　価格は「まるかじりケンタ」が290円、「カーネルクランチポテトS」が290円、「カーネルクランチポテトL」が430円、「カーネルクランチポテトBOX」が910円。「ポテチキセット」は500円で、まるかじりケンタとカーネルクランチポテトSがセットになっている。「ポテチキ2ピースパック」は980円で、まるかじりケンタ2ピースとカーネルクランチポテトS2個のセット。「ポテチキ4ピースパック」は1800円で、まるかじりケンタ4ピースとカーネルクランチポテトBOXのセットだ。

「ポテチキセット」500円
「ポテチキ2ピースパック」980円
「ポテチキ4ピースパック」1,800円

　販売店舗は全国のKFC店舗。一部店舗では取り扱いがない場合がある。デリバリーのメニュー内容・価格は一部店頭販売と異なる場合がある。


