Kōki,、ランジェリー×ジャケットの華やかコーデで魅了！イタリア発下着ブランドのレセプションに登場 | RBB TODAY

Kōki,、ランジェリー×ジャケットの華やかコーデで魅了！イタリア発下着ブランドのレセプションに登場

　イタリア発のランジェリーブランドIntimissimi（インティミッシミ）が2月4日、東京・青山店のオープンを記念し、オープニングレセプションを開催した。

　当日は、同ブランドのローカルアンバサダーを務めるKōki,をはじめ、内田理央、なごみ、加藤順子、加治ひとみ、伊原葵、大屋夏南、f5ve、藤井サチ、Sumire、山賀琴子、黒瀬ひな、Takiら華やかなゲストが来場した。

　Kōki,は黒のランジェリーの上にジャケットを合わせたエレガントなスタイリングで登場し、内田は内田はキャミソール風のアンダーウェアを取り入れた装いを披露するなど、Intimissimiのアイテムをまとったゲストたちが、青山店の誕生を祝った。

　レセプション当日には、Kōki,がカルツェドニアジャパン株式会社のカントリーマネージャー、アンドレア・ジェンティーレとともにテープカットセレモニーに参加。多くの来場者や関係者が見守る中、新店舗の門出を華やかに彩った。

　会場では生演奏が流れる中、ドリンクやフードにも花やハーブのエッセンスを取り入れた演出を実施。視覚だけでなく、香りや音も含めてブランドの世界観を体感できる空間が広がり、ゲストたちはアイテムを実際に手に取りながら、特別なひとときを楽しんだ。


