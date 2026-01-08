女優・矢野ななか、サウナで“しっとり美ボディ”披露！最新デジタル写真集配信決定 | RBB TODAY

13日、女優でグラビアアイドルの矢野ななかの最新デジタル写真集『透明なファム・ファタル』（ワニブックス）が配信される。
同作は、矢野が19歳のときに撮影されたもので、大学のサークル合宿をテーマに構成。初々しいユニフォーム姿から、しっとりとした大人の表情を見せる水着シーンまで、青春のきらめきと“大人っぽさ”を凝縮した内容となっている。
矢野は神奈川県出身の20歳。身長155cm。2023年よりグラビア活動をスタートし、2025年に1st写真集『ケレン』を発売した。出演作には、ドラマ『素晴らしき哉、先生！』『タカラのびいどろ』『その着せ替え人形は恋をする』（いずれも2024年）や、ドラマ『グラぱらっ！』『伏龍の王と心貧しき狐たち』（いずれも2025年）などがある。また、ショートドラマアプリBUMP『イケないマネジメント術 童貞スタッフの風俗日記』ではヒロイン役を務めたほか、YouTube『佐久間宣行のNOBROCK TV』などにも出演し、女優・グラビアの両面で活躍している。
矢野ななかが水着姿で美バストを披露！ 『着せ恋』出演のフレッシュな19歳 | RBB TODAY
11月22日発売の『アップトゥボーイ』vol.345に、女優としてドラマや舞台で活躍する矢野ななかが初登場する。
https://www.rbbtoday.com/article/2024/11/22/224673.html続きを読む »
期待の19歳・矢野ななか、“妄想”捗る学校グラビアに挑戦「もしこんな子が同じクラスにいたら……」 | RBB TODAY
女優とグラビアの二刀流で活躍する矢野ななかが、12月16日にデジタル限定写真集『ヒロインの方程式』（ワニブックス）を配信スタートする。
https://www.rbbtoday.com/article/2024/12/12/225167.html続きを読む »