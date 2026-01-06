「七福うどん」など“福”にちなんだメニューが集結！コピス吉祥寺で「農to福のマルシェ」開催決定 | RBB TODAY

ショッピングモール・コピス吉祥寺は2026年1月24日（土）・25日（日）の2日間、東京都産野菜と新年にちなんだ「福」をテーマにしたマルシェイベント「農to福のマルシェ」を、屋外スペースGREENING広場で開催する。

『農to福のマルシェ』

会場には、新鮮な東京都産野菜のほか、縁起が良いとされる食材や、「福」「金」などの文字が名前に入った商品、新嘗祭などに献上されている商品などが集まる。また、店名に「福」が付く店舗の商品に加え、イベント限定の「野菜福袋」や「米粉おみくじガチャ」も用意される。

シフォンケーキプレーン

米粉カヌレ

東京都の生産農家としては、中西ファーム（八王子市）、あさみ農園（立川市）、田中NOH園（立川市）、Shimada farm（立川市）が出店予定。大根や白菜など複数の野菜をカットして詰め合わせた「野菜福袋」セットも販売し、各日先着10名限定となる。

マルシェ会場には生産者が来場し、野菜の販売を行う。あわせて、生産者ならではの食べ方や保存方法を紹介するトークイベントも実施予定で、来場者が調理方法などを直接質問できる機会も設ける。

いちごクレープ

「福」をテーマにした農家・加工品の出店としては、江戸玉川屋（北区）、七福醸造（三河）、小柳農園（長野県中野市）、豆福（尾張名古屋）、自由が丘ベーカリー（目黒区）、Dearly、秋田黒瀬農舎（秋田県大潟村）、KOME SWEETS TOKYO（台東区）を予定。会場のマルシェブースまたはキッチンワゴンで税込800円以上購入すると参加できる、米粉のお菓子付き「おみくじガチャ」も実施する。プレゼントの米粉菓子は、米粉スイーツ専門店「PatisseRiz Arti（パティスリ アルティ）」（葛飾区・京成高砂）の商品になる。

さらに、キッチンワゴンでは、30歳以下の若手料理人コミュニティ「Food HEROesU-30 COMMUNITY」のメンバーが、マルシェの野菜や果物を使って考案した“福”にちなんだオリジナルメニューを販売予定。メニューは「ハッピー七福うどん」「ギルティ背徳うどん」「米粉を使った東京都産いちごのクレープ」「めで鯛焼きサンド」を予定している。