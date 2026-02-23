TWICEサナが“歴代級ビジュアル”披露。年に一度のサロペットルックに反響 | RBB TODAY

ガールズグループTWICEのサナが、キュートさとセクシーさが共存する“歴代級ビジュアル”を披露し、話題を集めている。

サナは2月22日、自身のSNSに「この日は1年に1回着るか着ないかのサロペットデー」というコメントとともに、複数枚の写真を公開した。

【写真】サナ、Tシャツをめくり上げると …“ランジェリー風衣装”に衝撃「心臓止まった」

公開された写真の中でサナは、ストライプ柄のサロペットパンツを身にまとい、カメラに向かってさまざまなポーズを披露している。普段のステージで見せる華やかな衣装とは異なり、いたずらっぽさとヒップな魅力が同居したスタイリングが、ファンの視線を引きつけた。

特に、片側の肩のラインをのぞかせたスタイリングは、サナ特有の華奢な肩のラインと人形のような目鼻立ちをより一層引き立てている。

(写真＝サナInstagram)

写真を見たネットユーザーからは「どうして一回だけなの！」「一番かわいい人」「可愛くてきれいなサロペットルック」といった熱い反応が相次いだ。

一方、サナが所属するTWICEは4月25・26日および28日に東京・国立競技場にて、ワールドツアー『THIS IS FOR』の単独コンサートを開催し、グローバルな存在感を証明する予定。海外アーティストとしては史上初の東京・国立競技場公演となる。

◇サナ プロフィール

1996年12月29日生まれ。本名は湊崎紗夏（みなとざき・さな）。出身は大阪府。中学3年生の頃にJYPエンターテインメント関係者にスカウトされ、2012年から練習生に。2015年10月にTWICEのメンバーとしてデビューした。優れたビジュアルはもちろん、天真爛漫な性格とパフォーマンス時に見せる魅力的な仕草や表情もファンの心を掴んでいる。

