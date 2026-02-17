はなまるうどん、鶏と魚介の旨味が詰まった「生姜鶏ねぎ塩うどん」3種類を17日より販売！ | RBB TODAY

はなまるうどんが17日から全国の店舗で「生姜鶏ねぎ塩うどん」3種類を期間限定で販売する。同商品は、鶏と魚介の旨味が詰まった特製だしに、鶏油で炒めた焼ねぎと鶏肉をトッピングした温かいうどんだ。生姜の風味がアクセントとなり、寒い季節に身体の芯から温まる一杯に仕上がっている。

はなまるうどん「生姜鶏ねぎ塩うどん」「(焼きバラ海苔)生姜鶏ねぎ塩うどん」「(食べるラー油)生姜鶏ねぎ塩うどん」

だしは、厳選した「いりこ」と昆布をベースにした「一番だし」に、数種類の特選醤油や塩などをブレンドした「かえし」を合わせたはなまるオリジナルの「かけだし」に鶏油を加えたもの。鶏のコクと魚介の旨味がぎゅっと詰まっており、生姜が「ふわっ」と香り立つ。

トッピングには、鶏油で香ばしく炒めた「焼ねぎ」と「鶏肉」をたっぷりと使用。焼ねぎの甘味がだしに溶け出し、一口ごとに深まる旨味を楽しめる。表面はソフトで中心部は弾力が強い、コシがあり、もっちりふわっとした讃岐うどんとの相性も抜群だ。

今回は定番の「生姜鶏ねぎ塩うどん」に加え、磯の香り高い「焼きバラ海苔」と「食べるラー油」をトッピングした個性あふれるうどんも用意した。

「(焼きバラ海苔)生姜鶏ねぎ塩うどん」は、有明産「焼きバラ海苔」をたっぷりトッピング。熱々のだしに海苔が溶け出すことで、豊かな磯の香りが広がる。鶏塩だしのコクと海苔の風味が織りなす、奥深い味わいを堪能できる。

有明産「焼きバラ海苔」

(焼きバラ海苔)生姜鶏ねぎ塩うどん(温)（小）740円、(中)930円、(大)1,150円

「(食べるラー油)生姜鶏ねぎ塩うどん」は、「食べるラー油」を大胆にトッピング。ザクザクとした心地よい食感と、ピリッとした辛味が食欲を刺激する。鶏の旨味とラー油の香ばしさが絡み合い、食べ応えのあるパンチの効いた一杯に仕上がった。

(食べるラー油)生姜鶏ねぎ塩うどん(温)（小）740円、(中)930円、(大)1,150円

販売期間は2026年2月17日から3月下旬までの予定。価格は「生姜鶏ねぎ塩うどん(温)」が小690円、中880円、大1100円。「(焼きバラ海苔)生姜鶏ねぎ塩うどん(温)」が小740円、中930円、大1150円。「(食べるラー油)生姜鶏ねぎ塩うどん(温)」が小740円、中930円、大1150円。すべて税込価格で、店内飲食・テイクアウト同一価格だ。テイクアウトはうどん1杯につき容器代50円を頂戴する。一部店舗及びデリバリーでは価格が異なる。テイクアウトとモバイルオーダーにも対応している。