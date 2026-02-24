「韓国の策略」とまで…金メダル0で終わった中国ショートトラック、 中国人になった元韓国代表へ批判続く【ミラノ五輪】 | RBB TODAY

ミラノ・コルティナ冬季五輪で、中国ショートトラックが“オリンピック史上最悪”ともいえる結果に沈んだ。

中国国内では現在、韓国出身のイム・ヒョジュン（中国名リン・シャオジュン）ら帰化選手中心の育成システムに対する批判が噴出している。

中国はミラノ五輪のショートトラック種目で金メダルを1つも獲得できず、男子1000メートルで孫龍が銀メダルを獲得したのみにとどまった。

これについて、ある中国メディアは「北京で始まった“人材オールイン”の賭けが、ミラノで幻滅に終わった」と評した。韓国代表出身のイム・ヒョジュンや、ハンガリー出身のシャオリン・リュウ・サンドル、シャオアン・リュウ兄弟といった“即戦力”を次々と帰化させた一方で、中国生え抜きの若手育成がおろそかになったという指摘だ。

イム・ヒョジュンは今大会で計5種目に出場したが、男子1000メートル、1500メートル、500メートルはいずれも準決勝進出を逃した。

大会後の中国メディアのインタビューでイム・ヒョジュンは「8年間、本当に苦しく、疲れ果て、何度も諦めたくなったが、ショートトラックは人生のすべてだった」と心境を語った。

これに対し中国メディア『NetEase』は、「メダルも歓声もなく、繰り返された言葉は『申し訳ない』だけだった」とし、「韓国から帰化した特別な経歴ゆえに期待は大きかったが、メダルにすら近づけなかった」と厳しく評した。

さらに同メディアは、今回の結果を韓国の責任に転嫁するかのような論調まで展開した。

『NetEase』は「韓国がリン・シャオジュン（イム・ヒョジュン）を陥れ、出場停止にしたうえ、特例申請まで拒否した。これは韓国の狡猾な策略だ」と主張した。国際オリンピック委員会（IOC）の規定では、オリンピックで別の国を代表するためには、以前の国籍で出場してから3年が経過する必要があるが、同メディアは「当時、中国スケート協会は韓国がリン・シャオジュンに特例を認めることを望んでいたが、韓国側がこれを断固拒否した」と、根拠に乏しい主張を展開している。

イム・ヒョジュンは韓国代表として、2018年の平昌五輪で男子1500メートル金メダル、500メートル銅メダルを獲得して注目を浴びた。しかし翌年に不祥事を起こして1年間の資格停止処分を受け、2020年6月に中国への帰化を決断した。

