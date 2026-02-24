JYP所属のボーイズグループNEXZ（ネクスジ）、初のLIVE映像作品がオリコン1位を記録！ | RBB TODAY

TWICEやStray Kids、NiziUが所属するJYPエンターテインメントのボーイズグループNEXZ（ネクスジ）が、2026年の幕開けとともに勢いを加速している。

2月18日にリリースされたNEXZ初となるライブ映像作品『NEXZ LIVE TOUR 2025 “One Bite” in 日本武道館』がオリコン「デイリー Blu-rayランキング」で初登場1位を獲得した。

本作は、昨年6月から8月にかけて日本全国15都市18公演を巡り、5万人以上を動員したツアーの日本武道館公演を映像化したものである。初のLIVE映像作品として、全国ツアーの思い出と感動を形に残したいというファンの熱い想いが証明された。

本作は「完全生産限定盤」と「通常盤」の2形態で展開されており、完全生産限定盤には特定のメンバーだけを見続けられる「Solo Angle Movie Selection」や「Document Movie」が特別収録されている。

（写真＝JYPエンターテインメント）

また、フジテレビが運営する動画配信サービス「FOD」で配信中の冠バラエティ番組『NEXZカンパニー』が、視聴者からの反響を受け、2月26日26時15分からフジテレビ地上波にて放送されることが決定した。

「ネクカン」の愛称で親しまれている本番組は、7人のメンバーが架空の会社「NEXZカンパニー」を発足。各メンバーが社員に扮して最先端の現場を直撃し、未来には何が待っているのかを自ら体験しながら同世代へ発信するバラエティ番組だ。

今回の地上波放送では、NEXZが身体を張ってリレーバトルを繰り広げたパワードスーツ体験回を中心に、特別編集バージョンとしてオンエアされる予定だ。個性あふれるNEXZが、普段見せるキレのあるパフォーマンスとは対照的に、等身大でキュートな魅力を放つ姿が見どころだ。

なお、FODでは「パワードスーツ体験回」をはじめ、家族型ロボット「LOVOT」と戯れる回や最先端AI家電の体験回、さらにロケ中の裏側が見られるメイキング回が配信されている。

今年最初のリリースで確かな人気と勢いを証明したNEXZ。 2026年、彼らが次世代の音楽シーンを切り開いていく姿から目が離せない。

