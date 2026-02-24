「画面が幸せ」Stray Kids・スンミン＆赤楚衛二、ロンドンで夢の再会！笑顔ハグにファン大興奮 | RBB TODAY

Stray Kidsのスンミンと俳優の赤楚衛二が、仲睦まじいやり取りを披露した。

2月24日、ファッション誌『ELLE Japan』のインスタグラムが更新され、動画が公開された。

【写真】スンミン、日本人俳優と2SHOT「激アツ」

公開された映像には、イギリス・ロンドンで開催された「バーバリー」2026ウィンターコレクションに出席したスンミンと赤楚衛二の姿が収められている。

2024年、Stray Kidsは赤楚衛二主演のドラマ『Re:リベンジ-欲望の果てに-』の主題歌『WHY?』を担当し、対談を行ったことでも話題となった。

そんな縁のある2人がロンドンで再会。ハグを交わし、笑顔で言葉を交わす姿が公開され、注目を集めている。

この投稿にファンからは「2人ともかっこいい」「にこにこ話してるのが尊い」「爆イケすぎる」「画面が幸せ」といったコメントが寄せられた。

（画像＝『ELLE Japan』Instagramキャプチャ）赤楚衛二とスンミン

なお、スンミンが所属するStray Kidsは、3月28日・29日、4月4日・5日に仁川インスパイア・アリーナで6回目の公式ファンミーティング「STAY in Our Little House」を開催する予定だ。

◇スンミン プロフィール

2000年9月22日生まれ。本名キム・スンミン。2017年2月に行われたJYPエンターテインメントの公開オーディションで2位で合格。JYPエンターテインメント入社し、約1年間の練習生期間を経て2018年3月にStray Kidsとしてデビューを果たした。グループ内ではリードボーカルを担当。愛らしい見た目と仕草から、ファンやメンバーからはワンコに似ていると言われている。

