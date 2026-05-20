ロッチ・コカド、「ぽかぽか」でミシンテクニック実演！スタジオ驚き | RBB TODAY

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ロッチ・コカド、「ぽかぽか」でミシンテクニック実演！スタジオ驚き

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ロッチ／コカドケンタウ【写真：竹内みちまろ】
  • ロッチ／コカドケンタウ【写真：竹内みちまろ】

　お笑いコンビ・ロッチが20日放送の「ぽかぽか」（フジテレビ系）にゲスト出演。得意のミシンをスタジオ生放送で実演し、スタジオから驚きの声が上がった。

　多趣味で知られるコカドだが、現在はサーフィン、ミシンに夢中になっているとのこと。特にミシンは「ウエディングドレスを作りたい」という夢を抱いているほどだという。また、8日～10日に行われたハンドメイド・ホビーの祭典「ホビーショー」でも展示を行ったことが明かされた。

　また、スタジオでは実際にコカドが自前のミシンで腕前を披露することに。作るのはトートバッグだったが、「つけるのが面倒くさい」と思ってしまいがちな持ち手は「（口を）縫っていくときに、同時に持ち手もやっちゃうっていう」と、生地を折り返した部分に持ち手を折り込んで一緒に縫うという時短テクニックを披露した。

　まち針なども使わず、手で生地を軽く押さえただけでどんどん縫っていくコカドに、スタジオからは「早！」「もう4ヶ所つけたの？」と驚きの声が上がった。

　さらにコカドは、バッグのマチについても「よう分からへんかったりするんだけど、マチは簡単で、裏返して、（底を）三角に折るの。それだけ」と端を三角に折ったあと直線で縫い、簡単に実演して見せた。

　スタジオからは「すごい！」「かわいい！」「ほしい！」という声が上がり、完成品はスタジオ観覧者へのプレゼントとなった。


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