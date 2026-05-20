23歳年下の妻と結婚、53歳でパパになった韓国タレントに“愛猫虐待”疑惑？ 娘を放置する動画めぐり賛否 | RBB TODAY

タレントのパク・スホンが、愛猫ダホンを虐待しているのではないかという疑惑に巻き込まれた。

ネットユーザーの間で賛否が続いている。

【写真】パク・スホン、23歳年下の妻とツーショット

YouTubeチャンネル「パク・スホン 幸せだホン」には5月18日、「パク・スホンを救ってくれた猫ダホンの近況｜18カ月の赤ちゃんと一緒にする育児・育猫Vlog｜散歩する猫」というタイトルの動画がアップロードされた。

この日の動画には、愛猫ダホンがパク・スホンの娘ジェイと一緒に過ごす日常が描かれた。

しかしジェイは、横になって休んでいるダホンのお腹を突然触り、ダホンは驚いてその場で起き上がった。パク・スホンは「びっくりしたのか。なんで驚くんだ、ダホン」と言い、「ジェイは可愛いから追いかけているんだよ。わかっているだろう」となだめた。

そんななか、ジェイが席を離れると、パク・スホンは「またダホンのご飯の器をどうにかするんじゃないか？」と心配した。すると案の定、ジェイはダホンのご飯の器に入っていた餌をすべて水の器に入れるいたずらをした。

（画像＝パク・スホン 幸せだホン）猫ダホンと娘ジェイ

パク・スホンは「これはドライフードだ。それはダホンが飲む水だ。どうしよう」と戸惑い、妻キム・ダイェは「うちのジェイ、すごいね」と話した。パク・スホンも「ダホンのためにクッパを作ってあげたの？」と笑って流した。

そのときダホンが姿を見せ、自分の餌にいたずらするジェイの様子を見守った。キム・ダイェは「本当に集中して料理している。ダホンのための特別食だ」としながらも、「ダホンの表情を見て、どうしよう…」と気の毒がった。

その後、ダホンはクローゼットに身を隠した。パク・スホンは「ジェイを避けてそこに入っているの？ わかった。君も育児で苦労が多いな。ぐっすり寝てからおいで。愛している」と愛情を示した。

しかし、ほどなくしてジェイがダホンを探し、パク・スホンは「ジェイがずっとダホンに降りてこいと言っている。降りてきて一緒に遊ぼうと言っている」と話した。結局、ダホンは別の場所に避難し、パク・スホンは「君も苦労が多いな。もう7歳だろう。人間の年齢でいうと中年だ。ストレス管理をしないといけない」と言い、広告協賛を受けたサプリメントをダホンに食べさせた。

（画像＝パク・スホン 幸せだホン）パク・スホンとダホン

彼は「最近、ジェイがダホンのことをとても好きで追いかけ回すから、少しストレスがあるだろう」と説明した。その後、家族全員で散歩を終えて帰宅したパク・スホンは、ダホンをお風呂に入れたあと、再びそのサプリメントを食べさせる姿を見せた。

この動画が公開されると、ネットユーザーの反応は分かれた。

もともと「幸せだホン」チャンネルは、パク・スホンがダホンとの日常を投稿する場所だったが、ジェイが生まれてから自然とダホンは後回しになった。これに対し一部のネットユーザーは、久しぶりのダホンの近況動画を喜びながらも、「広告のために上げた動画でないことを願う」と残念がった。

製品広告のための手段ではなく、普段の日常でもダホンをたくさん気にかけてほしいという気持ちを示したのだ。

それだけでなく、一部ではパク・スホンがダホンへの配慮に欠けているようだという指摘も続いた。ジェイのいたずらに不快そうなダホンの様子を見ながらも、特に止めない姿が残念だという意見だ。

（写真提供＝OSEN）パク・スホン

これに対し、「赤ちゃんが猫を好きでしている行動が、暴力になることもある」「どうか止めてください」「少なくともご飯と水には触らせないように教えたほうがよいと思う」「ジェイのせいでダホンがすごくストレスを受けているようだ。もう少し気を使ってほしい」などのコメントを慎重に残す人もいた。

ダホンの性格が穏やかだとしても、場合によってはジェイまで怪我をする状況が起こり得るためだ。

さらに、ダホンは早くから、パク・スホンが一人でつらい時期を過ごしていた頃、唯一そばを守ってくれた“命の恩人”として知られている。パク・スホンもその事実を何度も強調してきただけに、2人の相性を応援してきた人々は悲しさをにじませた。

一方で、こうした反応は過度な干渉だという意見も続いた。動画の終盤には、ダホンとジェイが並んで座り、窓の外を眺める姿が登場したからだ。もしダホンがジェイのせいで強いストレスを受けているなら、威嚇したり、その場を避けたりしたはずだという説明だ。

（画像＝パク・スホン 幸せだホン）窓の外を眺めるジェイとダホン

だが、パク・スホンが投稿する日常写真でも、ダホンはいつもジェイのそばにいた。これに対し、一部のネットユーザーは「仲良く過ごしているように見える」「本当に嫌なら隅から出てこなかったはずだ」と反論した。さらに、誰よりもダホンを大切にしてきたパク・スホンであるだけに、「自分でちゃんとやるはずだ」と疑惑を一蹴した。

こうしたなか、パク・スホンとキム・ダイェはコメントを通じて、「動画ではそのように見える編集になっていますが、普段はジェイのベッドで寝たり、キャットタワーで外を眺めたりしています」「普段、ジェイが昼寝するときはそばに来て一緒に寝ています」などと説明を付け加えた。

（記事提供＝OSEN）

◇パク・スホン プロフィール

1970年10月27日生まれ。1991年の第1回KBS大学ギャグ祭を通じてコメディアンとしてデビュー。同ギャグ祭出身の4人で活動し、巧みなトーク術や長身のビジュアルで愛された。KBSのバラエティ番組をはじめ様々な番組でMCを務め、国民的なタレントに。2021年4月、自身の出演料などを長年横領してきたとして、マネジメントを務めていた実兄夫婦を告訴。同年7月に23歳年下のキム・ダイェと結婚した。2024年10月、娘が誕生している。

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