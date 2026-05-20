石川佳純、パドレス-ドジャース戦で始球式！「とても光栄です」 | RBB TODAY

元卓球選手の石川佳純が20日にインスタグラムを更新し、米大リーグ・パドレス-ドジャース戦で始球式に挑んだことを報告した。

石川はインスタグラムで「パドレス×ドジャース戦、始球式を務めさせていただきました」と明かし、パドレスのユニフォームとキャップを着用してピッチに立つ自身の写真を投稿した。

また、「この様な貴重な機会をいただきとても光栄です。キャッチャーをしてくださった松井選手、ありがとうございました」とつづり、パドレスの松井裕樹投手とのショットも公開した。

試合については、「初めてメジャーリーグを生観戦して、とても楽しく忘れられない日になりました！」と振り返った。

ポストには、「ユニフォームとキャップ似合いすぎ！！」「凄すぎます！かっこいい」「全米も惚れ惚れする可愛さです」という声が集まっている。

※【画像】石川佳純がパドレス×ドジャース戦で始球式

