稲葉浩志、不朽の名曲「タッチ」をカバー！Netflix「WBC」応援ソングに決定 | RBB TODAY

稲葉浩志、不朽の名曲「タッチ」をカバー！Netflix「WBC」応援ソングに決定

B'z・稲葉浩志
  • Netflix「2026 ワールドベースボールクラシック」キービジュアル

　3日、Netflixで配信される2026年ワールドベースボールクラシックの大会応援ソングが、稲葉浩志がカバーする「タッチ」に決定した。

　同大会は世界20チーム・全47試合が行われ、3月5日から18日までNetflixにて日本国内独占生配信（アーカイブあり）される。

　「タッチ」は、あだち充原作のアニメ主題歌として1985年にリリースされた楽曲だ。キャッチーでドラマ性のある歌詞や爽やかなメロディーは、原作ファンのみならず、野球や青春時代の代名詞として多くの人に親しまれてきた。1985年のリリース以降も、2007年の「タッチ（21st century ver.）」、2024年の「タッチ（2024）」と、昭和から平成、そして令和の時代に渡ってアップデートされ、40年近く経った今でも色褪せることのない名曲だ。

　今回の起用にあたっては、野球の持つ魅力と楽曲の世界観、そして多くの人に愛されてきた背景を踏まえて「タッチ」に決定。数々の国際的なスポーツ大会の応援ソングを歌ってきたボーカリスト・稲葉浩志によるスペシャルカバーという形で実現した。

　稲葉はコメントで、「この度Netflix大会応援ソングとして、名曲『タッチ』をカバーすることとなりました。オリジナルへのリスペクトをこめた上で、自分の情熱を注ぎ込んで歌わせていただきました。痺れる戦いに身を投じる選手、監督、そしてそれを見守るファンの皆様、それぞれの思いがさらに膨らんでいく曲になりますように。そして2026年のワールドベースボールクラシックが最高の大会となりますように」と意気込みを寄せている。


渡辺謙＆二宮和也、Netflix「WBC」アンバサダー・スペシャルサポーターに就任！名場面の裏側に迫るドキュメンタリーも配信 | RBB TODAY
渡辺謙と二宮和也が2026WBCのアンバサダーとサポーターに就任、全試合のNetflixライブ配信とドキュメンタリーを展開する。
https://www.rbbtoday.com/article/2026/01/30/243122.html続きを読む »

侍ジャパン、2026年WBC出場選手第1陣を発表！大谷翔平、菊池雄星らMLB組を含む8名選出 | RBB TODAY
2026WBC侍ジャパンの出場選手8名が発表され、大谷翔平や松井裕樹らが含まれ大会連覇を目指す。
https://www.rbbtoday.com/article/2025/12/26/241617.html続きを読む »

