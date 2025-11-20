福井梨莉華、天真爛漫な水着グラビア！4度目の表紙でグラマラスボディ披露 | RBB TODAY

20日発売の週刊少年漫画誌「週刊少年チャンピオン」（秋田書店）51号にて、表紙＆巻頭グラビアに福井梨莉華が登場する。

同作は「福井梨莉華カレンダーブック2026」の発売を記念して実現した。福井梨莉華にとって4度目の週チャン降臨となる。天真爛漫な笑顔と圧倒的なグラマラスボディを、これまで見たことのないド迫力のA3判で届けるカレンダーブックの発売を記念している。弾ける梨莉華スマイルを見せる王道グラビアカットから、福井梨莉華自身が「こんな私見たことない」と語る大人びたカットまで、カレンダー未収録の珠玉カットたちを一挙公開される。

福井梨莉華は「カレンダーブック発売はもちろん、今年だけで4回も週チャンさんの表紙を飾らせていただけて本当に嬉しいです！カレンダーブックは、1月から12月まで、季節を彩る"花"と撮影しました。明るく元気なシーンから、ちょっぴりアンニュイでオトナっぽいシーンまで、いろんな私を見ていただけるはずです！」とコメントした。

福井梨莉華Ⓒ秋田書店

同誌は11月20日に特別定価400円で全国の書店、コンビニエンスストアにて発売される。