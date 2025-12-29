脚本家・内館牧子さんが「レコ大」特別功労賞を受賞！30年にわたり制定委員を担当 | RBB TODAY

12月30日17時30分から『第67回 輝く！日本レコード大賞』（TBS系）が生放送される。今回、今月17日に亡くなった脚本家の内館牧子さんに、特別功労賞が贈呈されることが決定した。
内館さんは1948年生まれ。秋田県出身の脚本家・作家。テレビドラマや舞台など幅広い分野で脚本を手がけ、社会性のある題材や人間ドラマを描く作風で知られる。脚本家として、連続テレビ小説『ひらり』（NHK）や大河ドラマ『毛利元就』（NHK）を手がけた。TBSの金曜ドラマ『想い出にかわるまで』（TBS）でも知られる。
ドラマ以外にも舞台作品の脚本や小説・エッセイの執筆を行い、多方面で活動してきた。今回の『第67回 輝く！日本レコード大賞』（TBS）では、30年にわたり「日本レコード大賞」制定委員を務めた功績により、特別功労賞が贈られる。
