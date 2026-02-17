「目のやり場に困る…」ブラトップ姿のナッティ、アイドルらしからぬグラマラス体型に釘付け | RBB TODAY

KISS OF LIFEのナッティが、圧巻のスタイルを披露した。

ナッティは最近、自身のインスタグラムを更新し、「Lately..」のコメントとともに写真を投稿した。

【写真】ナッティ、アイドルらしからぬ“グラマラス体型”

公開された写真には、ジムで自撮りをするナッティの姿が収められている。ブラウンのブラトップにパーカー、レギンスを合わせたスタイルで、鏡越しに撮影する姿からは引き締まった体のラインとグラマラスなプロポーションが際立ち、視線を奪った。

この投稿を見たファンからは「完璧」「スタイル異次元」「ほんとに綺麗」「目のやり場に困る…」といったコメントが寄せられている。

（写真＝ナッティInstagram）

なお、ナッティが所属するKISS OF LIFEは、6月27日に日本で約2年4カ月ぶりとなるファンミーティング「2026 KISS OF LIFE ASIA FANMEETING TOUR ＜DEJA VU＞ IN TOKYO」を開催する予定だ。

◇ナッティ プロフィール

2002年5月30日生まれ。タイ・バンコク出身で、本名はアンナチャヤ・スプティポン。TWICEを輩出したオーディション番組『SIXTEEN』に出演し、最年少参加者でありながら高い歌唱力と堂々としたダンスで存在感を光らせた。TWICEとしてのデビューは逃したが、その後もオーディション番組出演やソロ活動を通じて知名度を高め、2023年7月に4人組ガールズグループKISS OF LIFEのメンバーとしてデビュー。高い歌唱力と並みならぬカリスマ性で「次世代のBoA」と呼ばれている。

