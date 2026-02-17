亡き母に11歳上男性との結婚を報告「涙が出るほど感謝」艱難辛苦乗り越えたチェ・ジュンヒが掴んだ幸せ | RBB TODAY

インフルエンサーのチェ・ジュンヒが亡き母への思いをつづった。

2月16日、チェ・ジュンヒはインスタグラムのストーリーに「ママに会いたいと言うたび、どこにいてもすぐ来てくれる婚約者です。涙が出るほど感謝すると同時に、申し訳ないとも思う」とのコメントと写真を投稿した。

公開された写真には、チェ・ジュンヒが結婚を控えた恋人とともに、母の墓がある京畿道・楊平郡の甲山公園墓地を訪れた様子が写っている。彼女は、母に会いたくなるたび一緒に墓参りに来てくれる相手だとして、厚い信頼を示した。

チェ・ジュンヒは同日、5月16日に11歳年上の一般男性と結婚すると公表。「私にとって家族という言葉はいつも簡単ではありませんでした。憂うつだった幼少期を過ごしながら、いつか温かい自分の居場所を作りたいと長く心に誓ってきました。これからは誰かの娘としてではなく、一人の妻として、そして新しい家族を築く一人の人間として、もっと強く温かい人生を歩んでいきたいです」と明かしていた。

（写真＝チェ・ジュンヒInstagram）右からチェ・ジュンヒ、婚約者、母チェ・ジンシルさんの墓

幼少期には、国民的女優の母チェ・ジンシルさん、読売ジャイアンツにも在籍した元プロ野球選手の父チョ・ソンミンさんを相次いで亡くした過去を持つ。また自己免疫疾患の全身性エリテマトーデスにより体重が大幅に増加したが、大幅に減量し、現在は40kg台を維持している。整形を公表しており、現在はインフルエンサーのほかモデルとしても活動している。

◇チェ・ジュンヒ プロフィール

2003年3月1日生まれ。インフルエンサー。母は韓国の国民的女優だったチェ・ジンシルさんで、父は読売ジャイアンツでもプレーしたプロ野球選手チョ・ソンミンさん。両親は2000年に結婚したが、2004年に離婚。その後、母チェ・ジンシルさんは2008年に、父チョ・ソンミンさんは2013年に突然この世を去っている。2022年2月にY-BLOOMエンターテインメントと専属契約を結び、母親と同じく女優として活動するとされたが、同年5月に契約解除となった。

