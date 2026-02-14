BTS、日本含む15の国と地域のファッション誌表紙を同時に飾る「ARMY愛の大きさは計り知れない」 | RBB TODAY

ボーイズグループBTSは、15の国と地域のファッション誌の表紙を飾り、世界的な影響力を証明した。

BTSは、ファッション誌『GQ』3月号のカバーモデルに選ばれた。韓国をはじめ、アメリカ、イギリス、日本、メキシコ、ドイツ、タイ、スペイン、イタリア、インド、台湾、フランス、南アフリカ、中東、オーストラリアと、15の国と地域の表紙を飾った。

【写真】「上半身裸？」V、突然の“深夜投稿”にファン驚愕

韓国のアーティストが、多くの地域で同時に表紙の主人公となるのは、今回が初めてだ。

去る2月13日に公開された表紙で、BTSは世界のスポットライトを浴びるワールドスターの存在感を印象づけている。

数多くのマイクに囲まれたシーンは、彼らの声を聞きたいという人々の関心と期待を象徴的に表している。7人のメンバーは自然に息を合わせつつ、それぞれの個性を発揮している。

『GQ』の公式SNSに公開された動画では、カメラのシャッターに合わせた細かい動きと深みのある眼差しで、強烈な雰囲気を演出している。約3年9カ月ぶりに全員での活動を予告しているなか、グループのファッション誌撮影は、カムバックへの期待を一層高めた。

（写真＝『GQ』）BTS

インタビューでは、新アルバムを準備しながら感じたことを率直に語った。メンバーたちは、「皆、個人としての自分よりもグループを大切に思っている。我々はグループとしてデビューし、それが我々のアイデンティティだ」と明らかにした。

ARMY（BTSのファンネーム）への深い愛情も示した。彼らは、「愛がどれほど大きいか、計り知れないほどだ。BTSとARMYは互いに影響し合う相互的な関係にある。こうしたことを感じる度に、我々がどのようなメッセージを伝えるべきか、深く考えさせられる。ポジティブな影響を与えたい」と付け加えた。

なお、BTSは来る3月20日13時、5thフルアルバム『ARIRANG』をリリース予定だ。

（記事提供＝OSEN）

■【写真】JUNG KOOK、鍛え抜かれた“腹筋”に視線釘付け…完璧フィジカル

■【画像】JIMINの貴重なすっぴんSHOT！子供のような“無邪気な表情”にメロメロ

■【写真】「ビジュ良すぎて泣く」SUGA、撮影を“匂わせ”？