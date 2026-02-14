スタジオに登場した伝説のカップルの今は？『新婚さんいらっしゃい！』が放送55周年スペシャル | RBB TODAY

15日放送の『新婚さんいらっしゃい！』は、放送開始55周年を記念した特別企画、鎌倉出張1時間スペシャルだ。MC藤井隆＆井上咲楽がゲストの俳優・木村多江と鎌倉の開運パワースポットを巡りつつ、これまでに出場された5000組以上の新婚さんの中から伝説の5組を振り返り、現在の姿も放送する。



（ｃ）朝日放送テレビ



1組目は2014年6月出場、大阪府大阪市に住んでいる当時72歳と73歳の夫婦。伝説のハプニングは、冒頭の挨拶直後に発生。なんと夫の入れ歯が飛び落ちたのだ。これには当時のMC桂文枝＆山瀬まみも大爆笑。あれから12年、スタッフがご自宅を訪ねると、ますます元気なお二人の姿が。今でも大ファンだという「新婚さんいらっしゃい！」のグッズが家中にあふれている。放送後の反響もすごかったそうで、元タクシードライバーの夫はお客さんからもたくさんの反応があったんだとか。



2組目は1980年6月出場、大阪府枚方市の当時26歳と27歳の夫婦。歯科大学で出会った歯医者さんカップルで、伝説となったのはそれから12年後。当時MCだった桂文枝がご自宅を訪ねると、1男6女を授かり大家族に。そして初出場から42年後、「もう一度会いたい夫婦」として5度目の番組出場を果たした際には、なんと7人中5人が両親と同じく歯のスペシャリストになって登場。各々結婚出産し、17人もの大家族になっていた。さらにそこから2人増え、今年また2人増える予定で、合計21人になるんだそう。孫も歯医者になりたいと宣言している安泰っぷりだった。

そして3組目は2015年3月出場、北海道日高郡の当時33歳と23歳の夫婦。実は妻の父と夫の母が再婚して出会ったという、番組史上初の連れ子同士カップル！伝説の出会いは、夫が20歳、妻が10歳のとき。少女漫画に憧れていた妻は、かっこいいお兄ちゃんとの禁断のストーリーを当時から妄想していたが、10年後、酔っ払った兄が「チューしていいか」と迫ってきたことで現実に…。あれから11年。スタッフがご自宅を訪ねると、今なお「お兄ちゃん」と呼ぶ少女漫画な関係が健在。12歳の娘もなれそめを知っており、「兄妹でも好き同士だったらいい」という寛大な見解を示していた。

4組目は2019年12月に悪魔の姿で出場、東京都板橋区の当時100029歳と100025歳（！？）の夫婦。出会いはお互い白塗り姿で参戦したヘヴィメタルバンド「聖飢魔II」のライブ。「子供が生まれても悪魔を一緒にやりてぇ」と語っていた2人とは、出演者3人がリモート中継でやり取りし、木村さんも「イェ～イ！ヨロシク～！」と悪魔に豹変！？100003歳と100000歳になる地獄の皇太子を授かった2人は、彼らが大きくなったら家族でバンドをやりたいと息巻いていた。



ラストの5組目は2022年7月出場、藤井と井上がMCを務めてからの新婚さん。ここ神奈川県鎌倉市にお住まいの当時25歳と32歳の夫婦。彼らには、スタジオ全体の度肝を抜く魔法の言葉「ぽよ語」を使い、番組公式TikTokで335万再生を記録した実績が…。MC2人が自宅を訪ねると、ぽよ家のウェルカムフードとして崎陽軒の「おうちでジャンボシウマイ mini」でおもてなし。MC藤井が新婚さんの家を訪ねるのは初めてのこと。ダイエットでキレイになった妻だったが、現在も不思議なぽよワールドが炸裂。就寝前の儀式、ぽよ電車ごっこにMC2人が再びア然。実はぽよ夫妻、間もなく結婚披露宴を行う予定で、MC2人にビデオメッセージを依頼。まさに放送前日に行われた式の模様とともに、番組でも紹介する。