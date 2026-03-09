韓国アイドル、大先輩に無礼な行動を取り苦笑いさせる…食事の場が“マナー教室”に一変 | RBB TODAY

ガールズグループFIFTY FIFTYのメンバー、ムン・シャネルが韓国の食事マナーに戸惑った。

去る3月8日、韓国で放送されたTV CHOSUN『食客ホ・ヨンマンの定食紀行』（原題）では、FIFTY FIFTYのムン・シャネルとイェウォンが、江原道（カンウォンド）楊口（ヤング）郡へ“食紀行”をする姿が捉えられた。

【写真】ムン・シャネル、デビュー前から話題になった美貌

この日、楊口の名物であるシレギ（干し菜）の名店を訪れた3人。シレギプルコギが登場すると、ムン・シャネルは「本来、プルコギはお皿に盛られて出てこないか」と不思議がった。

漫画家のホ・ヨンマンは、「これはチョンゴル（鍋料理）だ」として、シレギとプルコギが一緒に提供される料理だと説明した。

その後、ムン・シャネルはおたまが見当たらないため、自身の前にあるトングを手に取り、皿にプルコギを盛り始めた。見守っていたホ・ヨンマンは「オーケー、それくらいでいい」と、自分にくれるものだと思っていた。

（写真＝TV CHOSUN）左からイェウォン、ムン・シャネル、ホ・ヨンマン

しかし、韓国人の母とアメリカ人の父の間に生まれたムン・シャネルは、プルコギを自分のもとに置き、ホ・ヨンマンは戸惑うかのように苦笑いを浮かべた。一足遅れて状況を把握した彼女は、彼の皿に取り分けようとした。

ホ・ヨンマンは、「それを先に僕に渡してからやらなきゃ」と食事のマナーを教えた。これにムン・シャネルは「すみません」と謝罪し、イェウォンは「こうして学びます。こうして成長するのです」と付け加えた。

再びプルコギを盛るムン・シャネルに、ホ・ヨンマンは「自分の分だから、お肉をたくさん盛るんだね」と冗談を言った。戸惑った彼女は、「わざとではない」と伝え、笑いを誘った。

◇FIFTY FIFTYとは？

キナをはじめとするメンバーで構成され、2022年11月にアルバム『THE FIFTY』でデビューしたガールズグループ。当初は4人組で活動し、2023年2月に1stシングル『The Beginning: Cupid』をリリースすると、タイトル曲『Cupid』が大ヒット。米ビルボードのメインシングルチャート「HOT100」に25週連続チャートイン（最高順位17位）し、BLACKPINKが持っていた歴代K-POPガールズグループの連続チャートイン記録（8週連続）を大幅に更新して“中小芸能事務所の奇跡”と呼ばれた。しかし同年6月、メンバー全員が専属契約効力停止仮処分申請を提出して所属事務所と紛争し、最終的に3人が脱退してキナだけが残る結果に。キナに新しいメンバー4人（ムン・シャネル、イェウォン、ハナ、アテナ）を加えて5人組に生まれ変わり、2024年9月20日に新アルバムをリリースした。

■【写真】日本旅行中の韓国アイドル、無礼な行動で物議

■【写真】韓国ユーチューバー、年下女性シェフへの発言が炎上

■「こんなに無礼な日本人俳優は初めて」の声も 佐藤健が韓国で炎上のワケ