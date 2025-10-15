『セーラームーン』飛び出してきた!?少女時代・テヨン、完璧コスプレ姿にファン悶絶「まいりました」【PHOTO】 | RBB TODAY

少女時代のテヨンがファンを虜にした。

テヨンは最近、自身のインスタグラムを更新し、絵文字とともに数枚の写真を投稿した。

公開された写真でテヨンは、『美少女戦士セーラームーン』のコスチュームを着用。赤いリボンと青いスカートが印象的なキュートな姿を披露している。ツインテールのヘアスタイルに愛らしいポーズを組み合わせた完璧な“セーラームーンルック”で、ファンの視線を釘付けにした。

この投稿を見たファンからは「ヤバいくらい可愛い」「どうしてこんなに綺麗なの？」「まいりました」「しんどい」など、絶賛のコメントが相次いでいる。

（写真＝テヨンInstagram）

なお、テヨンは韓国で10月14日から放送がスタートしたオーディション番組『シング・アゲイン』シーズン4（原題）に審査員として合流した。

◇テヨン プロフィール

1989年3月9日生まれ。韓国・チョンジュ市出身。2007年に少女時代のメンバーとしてデビューした。優れた歌唱力と色白で上品な顔立ち、優しい性格などが評価され、グループ内で高い人気を誇る。2015年に待望のソロデビューを果たしてからは「信じて聴く」という枕詞が付くようになった。2019年には映画『アナと雪の女王2』の公式カバーアーティストに抜擢。劇中のメイン楽曲『Into the Unknown』を歌った。

■【写真】意外なボリューム感…テヨン、大胆姿

■【写真】テヨン、可愛い胸元のタトゥー

■【写真】テヨン、破格の“大胆露出”