スラリと伸びたストッキングの美脚で魅せる！「ガンダムSEED」ラクスのバニーガールが可愛すぎた | RBB TODAY

7月25日から29日までの5日間、香港コンベンション&エキシビションセンターで、アニメ、漫画、ゲームを中心とした香港最大級のイベント香港「ACGHK（香港動漫電玩節） 2025」が開催されました。期間中、アニメ、漫画、ゲーム、玩具に関する142社以上が約650ブースを出展し、コスプレコンテストやアイドルライブなどのイベントステージ、さらにはコスプレイヤーなどが参加した同人誌即売会実施。

香港コスプレイヤーの「Grace Kaori W」さんは5日間通しでサークル参加しており、3日目は「機動戦士ガンダムSEED」の「ラクス・クライン」のバニーガール姿を披露しました。長身で手足が長くスラリとした美人なだけでなく、キャラに寄せるメイクも上手で雰囲気がガラリと変わります。柔和な笑顔に癒されたい方必見です。

ラクス・クライン（バニーガールver.）「機動戦士ガンダムSEED」／Grace Kaori W（Instagram：gracekirara）

【画像タップorクリックでフォトギャラリーへ】

モデル：Grace Kaori W（Instagram：gracekirara）

撮影：乃木章（X：@Osefly）