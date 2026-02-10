 吉瀬美智子、雪だるまづくりも「誰も受け取ってくれない」はしゃぎぶりに反響 | RBB TODAY
吉瀬美智子、雪だるまづくりも「誰も受け取ってくれない」はしゃぎぶりに反響

吉瀬美智子【撮影：編集部】
  • 吉瀬美智子【撮影：編集部】

　女優の吉瀬美智子が2月8日にインスタグラムを更新し、雪だるまを作ったことを明かした。

　7日夜から8日にかけて日本海側を中心に大雪が降り、都内でも降雪が観測された。

　吉瀬はインスタグラムで大きな雪だるまを指先で持ちながら、満面の笑みを浮かべた自身の写真を公開。周囲には雪が降り積もっていたが、吉瀬はオレンジ色のタートルネックの上にネイビーのコートという暖かそうな服装をしていた。

　吉瀬は「キャストのみんなと」「冷たすぎて誰も受け取ってくれない」と写真の状況を説明。「1人で子どもみたいにはしゃいでた私です」と雪を楽しんだことを明かしていた。

　この投稿に吉瀬のもとには、「そういうところが素敵」「お茶目」「雪だるまと太陽のような笑顔」という声が集まっていた。

吉瀬美智子はショーパン似合いすぎ！「女優は食材」と持論 | RBB TODAY
画像
吉瀬美智子はショーパンが似合い、女優はさまざまな役を演じることが重要だと持論を述べている。
https://www.rbbtoday.com/article/2025/08/28/235705.html続きを読む »

「ミニがお似合い」「かっこいい」ミニ＋ブーツ姿の吉瀬美智子にファン歓喜 | RBB TODAY
画像
50歳の吉瀬美智子がミニスカとロングブーツ姿を披露し、ファッション誌表紙やファンから称賛を浴びている。
https://www.rbbtoday.com/article/2025/09/26/237155.html続きを読む »

《福田マリ》

