吉瀬美智子、雪だるまづくりも「誰も受け取ってくれない」はしゃぎぶりに反響 | RBB TODAY

女優の吉瀬美智子が2月8日にインスタグラムを更新し、雪だるまを作ったことを明かした。
7日夜から8日にかけて日本海側を中心に大雪が降り、都内でも降雪が観測された。
吉瀬はインスタグラムで大きな雪だるまを指先で持ちながら、満面の笑みを浮かべた自身の写真を公開。周囲には雪が降り積もっていたが、吉瀬はオレンジ色のタートルネックの上にネイビーのコートという暖かそうな服装をしていた。
吉瀬は「キャストのみんなと」「冷たすぎて誰も受け取ってくれない」と写真の状況を説明。「1人で子どもみたいにはしゃいでた私です」と雪を楽しんだことを明かしていた。
この投稿に吉瀬のもとには、「そういうところが素敵」「お茶目」「雪だるまと太陽のような笑顔」という声が集まっていた。
※【写真】吉瀬美智子が雪だるまで大はしゃぎ（吉瀬美智子公式インスタグラム）
