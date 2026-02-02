中川翔子、双子息子のお食い初め&お宮参りを報告！“親子四代の思い出の場所”ホテル椿山荘東京で実施 | RBB TODAY

2日、タレントの中川翔子が自身のインスタグラムを更新。ホテル椿山荘東京で双子の息子たちの「お宮参り」と「お食い初め」を行ったことを報告した。

2025年9月に双子の男児を出産した中川。投稿で中川は「双子とホテル椿山荘東京でお食い初めとお宮参り！」と綴り、複数の写真を投稿。淡いピンク色の上品な着物をまとった中川が、緑豊かな庭園の橋の上で我が子を抱く姿や、神社の前でのショットを披露した。また、主役である双子の息子たちが、色違いの可愛らしい袴風の衣装に身を包み、ソファに並んで座っている2ショットや、豪華な鯛やお赤飯などが並べられたお食い初め膳の写真も添えられている。

また、今回の会場については「親子四代での思い出が詰まった大切な場所」と言及。「着物と袴で特別な日」「雲海の庭園最高すぎる」と喜びを綴るとともに、祖父母と母、中川の4人が写った自身のお食い初め写真も公開した。「頭のかたちが弟 そのまんまだ！」と、我が子との共通点に感慨深げな様子も見せている。

この投稿を見たファンからは、「健康で大きくなあーれ」「やっぱりしょこたんはピンクが似合いますね」「無理のない程度でこれからも子育て楽しんでくださいね！」「こうして繋がっていくんだなぁと思いました」などのコメントが寄せられている。

※中川翔子、双子息子たちとお食い初め&お宮参りを報告した投稿（※中川翔子の公式インスタグラムより）