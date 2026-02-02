 中川翔子、双子息子のお食い初め&お宮参りを報告！“親子四代の思い出の場所”ホテル椿山荘東京で実施 | RBB TODAY
※本サイトはアフィリエイト広告を利用しています
注目の話題
ホーム エンタメ ブログ 記事

中川翔子、双子息子のお食い初め&お宮参りを報告！“親子四代の思い出の場所”ホテル椿山荘東京で実施

エンタメ ブログ
注目記事
中川翔子【撮影：浜瀬将樹】
  • 中川翔子【撮影：浜瀬将樹】

　2日、タレントの中川翔子が自身のインスタグラムを更新。ホテル椿山荘東京で双子の息子たちの「お宮参り」と「お食い初め」を行ったことを報告した。

　2025年9月に双子の男児を出産した中川。投稿で中川は「双子とホテル椿山荘東京でお食い初めとお宮参り！」と綴り、複数の写真を投稿。淡いピンク色の上品な着物をまとった中川が、緑豊かな庭園の橋の上で我が子を抱く姿や、神社の前でのショットを披露した。また、主役である双子の息子たちが、色違いの可愛らしい袴風の衣装に身を包み、ソファに並んで座っている2ショットや、豪華な鯛やお赤飯などが並べられたお食い初め膳の写真も添えられている。

　また、今回の会場については「親子四代での思い出が詰まった大切な場所」と言及。「着物と袴で特別な日」「雲海の庭園最高すぎる」と喜びを綴るとともに、祖父母と母、中川の4人が写った自身のお食い初め写真も公開した。「頭のかたちが弟 そのまんまだ！」と、我が子との共通点に感慨深げな様子も見せている。

　この投稿を見たファンからは、「健康で大きくなあーれ」「やっぱりしょこたんはピンクが似合いますね」「無理のない程度でこれからも子育て楽しんでくださいね！」「こうして繋がっていくんだなぁと思いました」などのコメントが寄せられている。

※中川翔子、双子息子たちとお食い初め&お宮参りを報告した投稿（※中川翔子の公式インスタグラムより）


双子出産の中川翔子、『中期のたまごクラブ』創刊号の表紙に登場！ | RBB TODAY
画像
中川翔子が妊娠中の貴重なインタビューと双子出産後の話題を含む内容が『たまごクラブ』創刊記念号に掲載された。
https://www.rbbtoday.com/article/2025/10/14/238058.html続きを読む »

双子妊娠の中川翔子、34週突入！多数の経験者コメントに「全ての方を尊敬します！」 | RBB TODAY
画像
中川翔子は双子の男の子を妊娠中と報告し、性別や名前の決定に悩みつつ、感謝と期待を表明している。
https://www.rbbtoday.com/article/2025/09/08/236250.html続きを読む »

超! しょこたん☆べすと――(°∀°)――!! (通常盤) - 中川翔子
￥3,165
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場
「死ぬんじゃねーぞ!!」　いじめられている君はゼッタイ悪くない (文春文庫)
￥770
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場
《平木昌宏》

Amazon売れ筋ランキング

>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
【注目の記事】[PR]

関連ニュース

特集

トップトピックス

エンタメトピックス

ピックアップ

page top