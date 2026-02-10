懲役刑の可能性も　大谷翔平出場試合で始球式のチョン・ジョンソ、個人事務所の登録不備が発覚 | RBB TODAY

女優チョン・ジョンソの個人事務所に登録不備があったことが発覚した。

チョン・ジョンソは2024年3月17日、ソウルで開催された「MLBワールドツアー・ソウルシリーズ2024」のエキシビションゲーム、ロサンゼルス・ドジャース対キウム・ヒーローズ戦で始球式を務め、日本でも注目を集めた。

そのチョン・ジョンソが設立した個人事務所について、大衆文化芸術企画業への登録が遅れていたと報じられた。

2月10日、チョン・ジョンソの所属事務所アンドマークは、チョン・ジョンソが設立した法人とされる「サマー」について、「マネジメント会社ではなく、コンテンツの企画・開発・制作を目的に設立した会社だ」と説明した。

また、「法人設立の過程で業種を包括的に記載したことで、マネジメント関連の業種も含まれていたが、マネジメントを行う計画はなく、必要性を認識していなかった」としたうえで、「最近、未登録問題が浮上したことを受け、業種内容を再確認し是正した」と明らかにした。

同日午前、現地メディア『スポーツ京郷』は、チョン・ジョンソの個人事務所が大衆文化芸術企画業として登録されていなかったと報道。チョン・ジョンソは2022年6月に設立した株式会社「サマー」を、今月4日に同業として登録したという。「サマー」の代表はチョン・ジョンソで、交際相手で映画監督のイ・チュンヒョンが社内取締役として登記されている。

現行の大衆文化芸術産業発展法では、法人または従業員1人以上の個人事業者の形で活動する芸能人や企画会社は、行政機関を通じて大衆文化芸術企画業の登録を行う必要がある。これに違反した場合、2年以下の懲役または2000万ウォン（約200万円）以下の罰金刑が科される可能性がある。韓国では近年、同様の登録不備が相次いで指摘されている。

◇チョン・ジョンソ プロフィール

1994年7月5日生まれ。幼いころからカナダと韓国を行き来し、カナダで中学校を卒業し高校の途中で韓国に帰国した。演技のスクールに通いながら、事務所を見つけた。事務所との契約から3日後に『バーニング 劇場版』の主演に抜擢され、華々しいデビューを飾る。その後、Netflix映画『ザ・コール』でヨンスク役を演じ、新人らしくない演技力で話題となり、Netflix『ペーパー・ハウス・コリア：統一通貨を奪え』でトーキョー役を演じて、知名度を上げた。

