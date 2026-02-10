アイドル・プランクスターズ、メンバーのさっぽろ雪まつり“水着出演”謝罪「本人の強い希望」 | RBB TODAY

アイドルグループ・プランクスターズの運営が9日にXで、メンバーの愛成来来がスクール水着でパフォーマンスしたことについて謝罪した。

問題となっているのは、8日に同グループの公式Xが投稿したポスト。「なにしてるの…愛成来来…」とつづられたそのポストには、愛成が大雪が降る中、さっぽろ雪まつりのステージでスクール水着を着用し、右手にアイス、左手にマイクを持った写真が公開されていた。

この写真にファンからは面白がる声が集まっていた一方、ネット上からは「家族と来てたら気まず過ぎる」「根性の方向が間違っている」といった声が寄せられていた。

こうした声を受けて運営は9日に公式Xを更新し、「愛成来来、スクール水着出演についてのお詫び」と題した謝罪文を公開した。

その中で、この騒動について「メンバーが事前に運営へ報告を行わない形でサプライズ衣装としてスクール水着出演」したと説明した上で、「該当メンバーの行動は本人の強い希望と自己判断によるものであり、弊社運営が強要・指示・演出した事実はございません」とした。

また、運営側は日ごろから安全面やコンプライアンス遵守について指導をしていたものの、今回の件については「結果として誤解やご批判を招く形となってしまったこと、また公的性格を持つイベント期間中において不適切と受け取られかねない行動を未然に防げなかった点につきましては、運営としての管理責任を重く受け止めております」とした。

今後の再発防止策としては、「イベント出演時の事前報告義務の強化、そして寒い場所ではあったかい服をちゃんと着るように」と伝えるとのこと。

運営は関係者やメンバーへの過度な誹謗中傷を控えるよう呼びかけつつ、「本件によりご不安・ご不快な思いをされた皆様、ならびに関係各所の皆様に深くお詫び申し上げます」と謝罪していた。

このポストに運営のもとには、「女児や学生が着る“スクール水着”や“ブルマ”が問題」「炎上すると思わなかったのが昭和すぎる」「本人の意思だろうが、あの場であの格好は不適切」という声が集まっていた。

※【写真】メンバーがスクール水着を着用したアイドル運営が謝罪（※プランクスターズ公式X）

