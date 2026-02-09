許可なく17歳娘の“変化前後”をSNSに掲載、娘の疑惑に韓国タレント母の対応が素晴らしいと賞賛 | RBB TODAY

元モデルのタレント、ホン・ジンギョンが、娘の整形疑惑をユーモアたっぷりに一蹴した。

容姿への関心が高く多感な時期である17歳の娘に対する、真心のこもった教育的指導が、大衆から拍手を浴びている。

【写真】ホン・ジンギョン、“魔女狩り”被害に

韓国のネット上では最近、見違えるほど大人っぽくなったホン・ジンギョンの娘・ラエルさんの近影が話題となり、「整形疑惑」が浮上した。シャープなフェイスラインやスッと通った鼻筋など、以前とは全く異なる雰囲気に注目が集まったのだ。これに対し、ホン・ジンギョンは8日にSNSを更新した。

（写真提供＝OSEN）ホン・ジンギョン

ホン・ジンギョンは「キム・ラエル、実物の加工前・加工後。偽りの人生。ラエル、これじゃ詐欺じゃないの！あんたもママの手を引いて“偽りの人生”に出演しなきゃ」という文章と共に、加工前後の写真を公開。続いて「顔の輪郭を削って鼻を高くし、メイクまでしてくれるアプリがあるのね」と説明し、事態の沈静化に乗り出した。

特に、知人たちの懸念混じりの冗談に応じるホン・ジンギョンの態度は圧巻だった。科学ユーチューバーのクェドが「ヌナ（お姉さん）、これラエルと合意済みなんですか？」と尋ねると、ホン・ジンギョンは「いいえ、できてないわよ！事態が深刻だからそのまま載せるの！私が未成年の娘のアゴを削ってあげた母親になっちゃって……。本当、この子のせいで頭がおかしくなりそう！」と答え、悔しさを訴えて笑いを誘った。

その後に公開された母娘の会話は、見る者に深い感銘を与えた。容姿を巡る問題に発展した状況に対し、ラエルさんは母に「こうしてでも私のメンタルを守らなきゃ。人間勝利（精神勝利）で」と、クールかつ堂々とした反応を見せた。

（画像＝ホン・ジンギョンInstagram）ホン・ジンギョンが投稿した娘ラエルさんの加工前（上）後（下）

これに対しホン・ジンギョンは「何を言ってるの！？ 二度とあんなの作らないで。ただ、あんたの素顔そのものを認めて、自分自身として生きなさい。エラが張っていても、頬にお肉が多くても、それがキム・ラエルなんだから」と助言し、外見至上主義よりも自分自身を愛する方法を強調した。

単なるハプニングを超え、思春期の娘の自尊心を高めようとする母ホン・ジンギョンの重みのある助言に、ネットユーザーたちは「さすがホン・ジンギョンらしい」「ラエルのメンタルは最強だ」など、肯定的な反応を寄せている。

