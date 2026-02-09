「これはマスターボール使うわ」BLACKPINK・ジスがイーブイに！“こうかはばつぐん”なキュートさ | RBB TODAY

BLACKPINKのジスが、推しポケモンに変身した。

ジスは2月9日、インスタグラムを更新。「ふわふわした私の小さな相棒であり冒険家でもある、私が一番好きなポケモン：イーブイ。あなたは何が一番好き？」というコメントとともに、複数の写真を投稿した。

公開された写真は、ポケモン30周年を記念した「What’s Your Favorite」キャンペーン会場で撮影されたもの。自身の“最推し”だと明かしたイーブイの帽子をかぶり、いたずらっぽい表情を見せる姿や、モンスターボールを手に今にも冒険に出かけそうな姿で、ファンの注目を集めた。

透明感のある肌と整った目鼻立ちは、キャラクターグッズに囲まれた空間でもひときわ存在感を放っている。

（写真＝ジスInstagram）

あまりのキュートさに、ネット上では「可愛すぎる」「これはマスターボール使うわ」「ポケモンのセンスが良すぎる」「本当に惚れた」などのコメントが相次いでいる。まさに、見る者にへの“こうかはばつぐんだ！”といったところだろう。

なお、ジスは3月6日に配信予定のNetflix新シリーズ『マンスリー彼氏』で主演を務める。現実に疲れた女性が、バーチャル恋愛シミュレーションアプリを通じて疑似恋愛を体験するラブコメ作品だ。

またグループとしては、2月27日に3rdミニアルバム『DEADLINE』をリリース予定。2ndフルアルバム『BORN PINK』以来、約3年5カ月ぶりの作品となる。

◇ジス プロフィール

1995年1月3日生まれ。本名キム・ジス。グループ内ではリードボーカルを務め、ライブでも安定した歌唱力を披露する。BLACKPINKとしてデビューする前には、スーツケースブランドやスマートフォンのCMに出演していた。オリエンタルで優雅な美貌が印象的だが、実は明るい性格でメンバー全員が認めるギャグセンスの持ち主。2024年2月21日、個人事務所BLISSOO設立を発表した。

