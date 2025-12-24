 フリーアナウンサー・後藤楽々、本人が選び直した珠玉カット収録！デジタル限定写真集が配信開始 | RBB TODAY
フリーアナウンサー・後藤楽々、本人が選び直した珠玉カット収録！デジタル限定写真集が配信開始

後藤楽々 デジタル限定写真集『 LALA ~ Another Edition ~ 』撮影:大江麻貴（C）ワニブックス
  • 後藤楽々 デジタル限定写真集『 LALA ~ Another Edition ~ 』撮影:大江麻貴（C）ワニブックス
  • 書影／後藤楽々 デジタル限定写真集『 LALA ~ Another Edition ~ 』撮影:大江麻貴（C）ワニブックス
  • 後藤楽々 デジタル限定写真集『 LALA ~ Another Edition ~ 』撮影:大江麻貴（C）ワニブックス
  • 後藤楽々 デジタル限定写真集『 LALA ~ Another Edition ~ 』撮影:大江麻貴（C）ワニブックス
  • 後藤楽々 デジタル限定写真集『 LALA ~ Another Edition ~ 』撮影:大江麻貴（C）ワニブックス

　24日より、フリーアナウンサー後藤楽々のデジタル限定写真集『LALA ～ Another Edition ～』（ワニブックス）が配信開始された。


　後藤は現在、日本テレビ『ZIP!』や『シューイチ』などに出演中のフリーアナウンサーだ。SKE48のメンバーとして活躍後、フリーアナウンサーに転身し、その天真爛漫な笑顔で視聴者を魅了している。

書影／後藤楽々 デジタル限定写真集『 LALA ~ Another Edition ~ 』撮影:大江麻貴（C）ワニブックス

　同作は後藤本人が再セレクトした写真を収録したデジタル版で、ここでしか見ることのできないショットが満載となっている。撮影は大江麻貴が担当した。

後藤楽々 デジタル限定写真集『 LALA ~ Another Edition ~ 』撮影:大江麻貴（C）ワニブックス
後藤楽々 デジタル限定写真集『 LALA ~ Another Edition ~ 』撮影:大江麻貴（C）ワニブックス
後藤楽々 デジタル限定写真集『 LALA ~ Another Edition ~ 』撮影:大江麻貴（C）ワニブックス

　価格は2,200円(税込)で、Amazon、楽天kobo、DMMブックスなどの電子書店で購入できる。

　後藤は愛知県出身の25歳。身長154cm、血液型AB型。趣味は映画鑑賞、おいしいご飯を食べること、舞台鑑賞、読書。特技はエイの顔真似、ゴルフ、書道。『ズームイン!!サタデー』や『Oha!4 NEWS LIVE』などに出演後、現在は『ZIP!』や『シューイチ』に出演中。


《アルファ村上》

